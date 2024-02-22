'İkiz dönüşüm'le ülkeye katkı potansiyeli 269 milyar dolar!

KOBİ’lerin üretimde verimliliğinin artırılması, global arenada daha rekabetçi bir konuma gelmeleri, dijital ve yeşil dönüşüm yolculuklarının hızlandırılması amaçlanıyor. Bu amaçla güçlerini birleştiren İş Bankası ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) bünyesindeki MEXT Teknoloji Merkezi, “100 KOBİ’nin İkiz Dönüşüm Yolculuğu” projesi yaşama geçirildi.

Özlem Yüzak
Yayınlanma: 22.02.2024 - 03:00
'İkiz dönüşüm'le ülkeye katkı potansiyeli 269 milyar dolar!
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Bugün KOBİ’ler ekonominin bel kemiğini oluşturuyor. Türkiye’de imalat yapan 400 binden fazla KOBİ var. KOBİ’ler, sektördeki toplam istihdamın yüzde 72.5, cironun yüzde 54.2’sini sağlıyor. Yeni proje kapsamında seçilen 100 KOBİ ’ye 1.5 yıllık bir dönemde hem çeşitli eğitimler verilecek hem firma analizleri yapılacak hem dijital ve yeşil dönüşüm yol haritaları paylaşılacak. Yol haritalarında yer alan projelerin hayata geçirilmesi için MEXT ve İş Bankası ekosisteminde yer alan teknoloji sağlayıcıları ile KOBİ’ler bir araya getirilecek. Proje kapsamında KOBİ’lere kredi destekleri de sağlanacak. 

AB’DE ÖNEMLİ OLACAK

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Burak Akkol, bu projeyi üretim yapan KOBİ’lerin geleceği için atılmış stratejik bir adım olarak gördüklerinin altını çizerek “KOBİ’ler 2022’de toplam ihracatın yarısını Avrupa ülkelerine yaptı. Bu sebeple AB’nin sınırda karbon vergisi uygulaması gibi küresel gelişmeler, artık yeşil dönüşümün bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu gösteriyor” dedi.

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İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da projeye dahil edilecek KOBİ’lerin seçiminde KOSGEB tarafından belirlenen stratejik sektörler arasında yer alması, üretim yapması ve doğrudan ya da dolaylı ihracat yapması kriterlerinin belirleyici olduğunu belirtti. Aran şu noktaya özellikle dikkat çekti: “Bu projeden ilham alarak diğer KOBİ’lerin de üç yıl içinde ikiz dönüşümlerini tamamlayacaklarını varsayarsak, bunun ülke ekonomisine 269 milyar dolara varan katkı potansiyeli var. Verimliliğimizi artırmadığımız, bu tarz dönüşümler yapmadığımız sürece gözümüz hep kurlarda olur. Bu kısır döngüyü kırmamız gerekiyor.”


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