CHP'nin Mamak adayı Veli Gündüz Şahin: Kentsel dönüşüm sorununu çözeceğiz

CHP’nin Ankara Mamak Adayı Veli Gündüz Şahin, seçilirse ilçenin metro ve kentsel dönüşüm sorunlarını çözeceklerini söyledi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 17.02.2024 - 03:00
CHP'nin Mamak adayı Veli Gündüz Şahin: Kentsel dönüşüm sorununu çözeceğiz
Abone Ol google-news

CHP’nin son yerel seçimlerde yüzde 3 oyla kaybettiği Mamak’ta aday olan Şahin, gazetecilerle ile bir araya geldi. Şahin “Aradaki farkı son seçimde kapattık. Bu seçimde  Mamak’ı alacağız” ifadelerini kullandı.

“Neden Mamak’ın Çankaya gibi bir ilçe olmadığı bizim içimizde ukte” diyen Şahin, ilçenin en büyük sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Şahin, “14 mahallede kentsel dönüşüm sorunu var. Biz Mansur Yavaş ile bu kentsel dönüşüm sorununu çözeceğiz” ifadesini kullandı.

Göz Atın
CHP ve TİP, Can Atalay için sokağa çıktı: ‘Her yer Taksim, her yer direniş’

CHP ve TİP, Can Atalay için sokağa çıktı: ‘Her yer Taksim, her yer direniş’
Büyükçekmece Belediyesi'ne operasyon... CHP'den ilk açıklama!

Büyükçekmece Belediyesi'ne operasyon... CHP'den ilk açıklama!

Şahin, Mamak metrosu projesinin de meclis çoğunluğu olan AKP tarafından engellendiğini belirtti. Türkiye’ye örnek olacak bir havan barınağı yapacağını söyleyen Şahin “Doğukent’te 2 bin dönümlük bir araziyi sokak hayvanları için kullanacağız” diye konuştu. 


CHP haberleri Mamak haberleri Veli Gündüz Şahin haberleri kentsel dönüşüm haberleri metro haberleri

İlgili Haberler

CHP’li Yavuzyılmaz paylaştı: Maden faciasının ön bilirkişi raporu çıktı! Anagold ‘asli kusurlu’ değilmiş

CHP’li Yavuzyılmaz paylaştı: Maden faciasının ön bilirkişi raporu çıktı! Anagold ‘asli kusurlu’ değilmiş
CHP’den istifa etti: Rozetini AKP’li başkan taktı

CHP’den istifa etti: Rozetini AKP’li başkan taktı
Erdoğan 'dışarıda da' CHP'yi suçladı: 'Bizi savaşa sürüklemeye çalıştılar'

Erdoğan 'dışarıda da' CHP'yi suçladı: 'Bizi savaşa sürüklemeye çalıştılar'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!

Son dakika... UKOME'den yeni taksi kararı!
Fotoğraf çekimi ‘ölüm’ oldu!

Fotoğraf çekimi ‘ölüm’ oldu!
Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!

Çorum'da can pazarı... Yolcu otobüsü alev alev yandı: Ölü ve yaralılar var!
FSM Köprüsü çocuklar için ışıklandırıldı… Kansere dikkat çekildi!

FSM Köprüsü çocuklar için ışıklandırıldı… Kansere dikkat çekildi!
Fatih Altaylı'dan 'banknot' iddiası! Neden basılmıyor?

Fatih Altaylı'dan 'banknot' iddiası! Neden basılmıyor?
Erkan Baş hangi ilçede belediye başkan adayı oldu?

Erkan Baş hangi ilçede belediye başkan adayı oldu?
Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti

Ahmet Kaya’nın ağabeyi Mustafa Kaya hayatını kaybetti
Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…

Dansı ile büyüleyen ‘Dilber’, bu kez ağlattı…