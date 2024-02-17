CHP'nin Mamak adayı Veli Gündüz Şahin: Kentsel dönüşüm sorununu çözeceğiz

Yayınlanma: 17.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 17.02.2024 - 03:00

CHP’nin son yerel seçimlerde yüzde 3 oyla kaybettiği Mamak’ta aday olan Şahin, gazetecilerle ile bir araya geldi. Şahin “Aradaki farkı son seçimde kapattık. Bu seçimde Mamak’ı alacağız” ifadelerini kullandı.

“Neden Mamak’ın Çankaya gibi bir ilçe olmadığı bizim içimizde ukte” diyen Şahin, ilçenin en büyük sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu söyledi. Şahin, “14 mahallede kentsel dönüşüm sorunu var. Biz Mansur Yavaş ile bu kentsel dönüşüm sorununu çözeceğiz” ifadesini kullandı.

Şahin, Mamak metrosu projesinin de meclis çoğunluğu olan AKP tarafından engellendiğini belirtti. Türkiye’ye örnek olacak bir havan barınağı yapacağını söyleyen Şahin “Doğukent’te 2 bin dönümlük bir araziyi sokak hayvanları için kullanacağız” diye konuştu.