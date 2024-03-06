İktidar 2002 ile bugünkü ücretleri kıyasladı ancak alım gücündeki düşüşü görmek istemedi

Yayınlanma: 06.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2024 - 04:00

Yurttaş yüksek enflasyon altında ezilirken iktidar, emekli aylıkları ve asgari ücreti 2002 yılı ile karşılaştırarak övünüyor. O günden bugüne yaşanan enflasyon ve alım gücündeki erime ise görmezden geliniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, en düşük emekli aylığını 66 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını belirterek “Nereden nereye” dedi. Erdoğan, asgari ücreti 184 liradan 17 bin liraya, engelli maaşını 25 liradan yaklaşık 4 bin liraya çıkardıklarını da söyledi. Bu süre zarfında iktidar eliyle yaratılan enflasyonun artırılan ücretleri ne kadar azalttığını ise görmedi.

Erdoğan’ın kıyaslama yaparken baz aldığı 2002’de açlık sınırı ile en düşük işçi emekli aylığı arasında 112 lira fark vardı. Bugün ise 6 bin 257 lira fark var. Bu arada 2002 yılında en düşük memur emeklisi aylığı 376.5 lira ile açlık sınırının üzerindeydi hatta asgari ücretten de fazlaydı. Bugün ise en düşük memur emekli aylığı 12 bin 423 lira. Hem açlık sınırının hem de asgari ücretin altında.

ALTINDA DA SİMİTTE DE ERİYOR

Erdoğan iktidara gelmeden önce 2002’de asgari ücretle 6.7 çeyrek altın alınabiliyordu. Dün itibarıyla yalnızca 4.7 çeyrek altın alınıyor. 2002’de en düşük işçi emeklisi aylığı ile 9.3 çeyrek altın alınabiliyordu. Bugün ise sadece 2.8 çeyrek altın alınabiliyor. 2002 yılında en düşük işçi emekli aylığı ile 23.3 kg et alınabiliyordu. Şu anda 16.6 kg et alınabiliyor. 2002 yılında en düşük işçi emekli aylığı ile 1285 simit alınabiliyordu. Bugün 800 tane alınabiliyor.

Çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emeklilerin ezici çoğunluğunu ilgilendiren en düşük işçi emekli aylığının Aralık 2002’de asgari ücretin yüzde 139’u iken 2024’te asgari ücretin yüzde 59’una gerilediğine dikkat çekti. Çelik, “En düşük işçi emekli aylığının 2002’deki düzeyini koruması için 23 bin 633 TL olması gerekirdi. En düşük işçi emekli aylığı 13 bin 633 lira eksildi. Cumhurbaşkanı 11 milyona yakın işçi emeklisine ilişkin veriden değil birkaç yüz bini bulmayan en düşük Bağ-Kur tarım emekli aylığı verisinden söz ediyor. Asıl mesele işçi emekli aylığının ne olduğudur. Evet. Nereden nereye?” diye konuştu.

Öte yandan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, emekli için menemen hesabı yaptı. Emeklinin sahur ve iftarda yalnızca menemen tüketse cebinden 4 bin lira gittiğini söyleyen Başevirgen, “Emeklilerin 10 bin lirayla geçinebilmeleri için mucize yaratmaları gerek. İktidara sesleniyoruz, elinizi artık emeklilerin cebinden çekin” dedi