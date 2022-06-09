İktidardan kira artışlarına yüzde 25 ile sınırlama kararı

09 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

Yüksek enflasyonla birlikte yaşanan en büyük sorunlardan biri yüksek kira ücretleri oldu. Bu konuda çok sayıda şikâyet gelirken iktidar kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlama kararı aldı. Mevzuata göre şu anda konut kiralarındaki artışlar TÜFE’de 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı dikkate alınarak belirleniyor. 3 Haziran’da açıklanan mayıs ayı TÜFE verilerine göre bu oran yüzde 39.33 oldu. Dolayısıyla kira sözleşmeleri bu ay içerisinde dolan evlerde yeni sözleşmeler eğer kiracı ve ev sahibi başka bir oran üzerinde anlaşmadıysa yüzde 39.33 üzerinden yenilendi.

"GEÇİCİ OLACAK"

Yüksek kira artışları konusunda düzenleme yapacağını belirten iktidar bu konuda dün adım attı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, konut kiralarında bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde artış yapılmasını öngören teklifi TBMM’ye sunduklarını söyledi. Teklif aynı gün Genel Kurul’da kabul edildi. Buna göre, 1 Temmuz 2023’e kadar ev sahipleri yüzde 25’in üzerinde kira artışı yapamayacak. Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de bu düzenleme uygulanacak.

HAKSIZLIK OLUŞACAK

Kira artış oranı yüzde 25 ile sınırlandırıldığında haziran ayında sözleşmesini yenileyen kiracılar için büyük haksızlık oluşacak. Haziranda kira sözleşmeleri için TÜFE oranı yüzde 39.33. Konunun diğer tarafı da ev sahipleri. Onlar da konuta yatırım yaptıklarını, bundan kira kazancı elde ettiklerini savunuyor. Her şeyin fiyatının arttığını buna karşın kira artışlarına kısıtlama getirildiğini belirtiyor. Ayrıca böyle bir düzenlemenin serbest piyasa ekonomisine aykırı olduğu yönünde de görüşler var.

"KENDİN ÖRNEK OL"

Ankaralı ünlü emlakçı Salim Taşçı, “İktidar marketçiye söz geçiremiyor, salatalık 30 lira olmuş, domates 40 lira olmuş. 22 milyon konut mükellefi var ona sınır koyuyorsun. Sen hükümet olarak petrol, doğalgaz, elektrik fiyatlarına sınır mı koyuyorsun? Sabah akşam zam geliyor. Sen önce devlet olarak kendin vatandaşa örnek ol. Bunu yapmıyorsun, vatandaştan fedakârlık bekliyorsun. Suni gündem bunlar” dedi.

ENFLASYON VURGUSU

Taşçı, 2022’den önce yapılmış hiçbir kira kontratında sorun, aksaklık bulunmadığını, Borçlar Yasası’nın, Kat Mülkiyeti Yasası’nın yürürlükte olduğunu belirtti. Ev sahibi tarafından daha fazla kira bedeli alabilmek için kiracının “oğlum gelecek, kızım gelecek” diyerek evden çıkarılamayacağına işaret eden Taşçı, “Diyelim böyle yaptın, kiracıyı aldatıp çıkardın, bu durumda daire üç yıl kiraya verilemez. Verilirse ev sahibi bir yıllık kira tutarında kiracıya tazminat ödemek zorunda kalır” dedi. Taşçı, “Her şey yasa demek değildir. Gerek ev sahipleri gerekse kiracılar orta yolu vicdani kanunla bulur. Hükümet niye kestirmeden gitmiyor, enflasyonu düşürmüyor da bahaneyi konut sahibinde buluyor?” diyerek tepkisini dile getirdi. ? ANKARA

"SEKTÖR MERDİVEN ALTINA İNECEK"

Emlakçı Salim Taşçı bu düzenleme ile birlikte inşaat sektörünün “merdiven altına” ineceğini söyledi. Kiracılardan büyükşehirlerdeki “tanınmış semtlere” yaklaşmamalarını isteyen Taşçı, “Ayaklarını yorganına göre uzatsınlar. 2 bin 500 liralık eve 4 bin lira istiyorsa tutmasınlar. Kimseye zorla ev vermiyorlar. Sosyal devlet gereği devlet yurttaşına yardımcı olsun. Devletin elinde Hazine arazileri var. Oralar birilerine peşkeş çekileceğine ucuz konut üretilsin. Tabii bu ormanlara, tarım arazilerine dokunmamak kaydıyla yapılsın” dedi.