İktidarın uyguladığı ekonomi politikasının yeni sonuçları ortaya çıktı: KİT’ler batıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın raporuna göre KİT sistemi, 2021 yılını yaklaşık 11.1 milyar lira faaliyet zararı ile kapattı. BOTAŞ, Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), TCDD, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ zarar eden kurumlar arasında yer aldı.
İktidar uyguladığı ekonomi politikası ile övünürken, bazı kamu işletmeleri geçen yılı devasa zararlarla kapattı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2021 Kamu İşletmeleri Raporu’na göre, KİT sistemi geçen yılı 11.1 milyar lira faaliyet zararı ile kapattı. Vergi ve yasal yükümlülüklerinin ardından net zararı ise 24.3 milyar lira oldu.
Rapora göre örneğin BOTAŞ’ın 2020’de 27 milyon lira zarar olan zararı geçen yılı 17.9 milyar liraya çıktı. Yine ÇAYKUR’un zararı 547 milyon liradan 504 milyon lira, DHMİ’nin zararı 2.1 milyar liradan 630 milyon liraya indi. Et ve Süt Kurumu’nun zararı 223 milyon liradan 521 milyon liraya yükseldi. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) 2020’de 172 milyon lira kâr ederken, geçen yılı 7.6 milyar lira zararla kapattı. TCDD Taşımacılık’ın zararı 1.3 milyar liradan 1.6 milyar liraya yükseldi. TCDD’nin zararı da 3.8 milyar liradan 4.1 milyar liraya ulaştı. İktidarın özelleştirme kapsamına aldığı TEİAŞ önceki yıl 5.9 milyar lira, geçen yıl 4.9 milyar lira kâr etti.
Ayrıca iktidarın fabrikalarından bir bölümünü özelleştirdiği Türkiye Şeker Fabrikaları’nın zararı 970 milyon liradan 2.1 milyar liraya yükseldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun zararı da 1.2 milyar liradan 1.4 milyar liraya yükseldi.
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