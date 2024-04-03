İktisatçı Profesör Hayri Kozanoğlu'ndan seçim sonrası değerlendirmesi: Boş tencere iktidar devirir mi?

Yayınlanma: 03.04.2024 - 17:46

Güncelleme: 03.04.2024 - 18:03

31 Mart yerel seçimleri Pazar günü itibarıyla geride kaldı. AKP’nin Türkiye genelinde oyları düşerken pek çok belediyede kaybettiği görüldü. Uzun zamandır ekonomik krizi yaşayan Türkiye’de iktisadi göstergelerin seçim sonuçlarını etkilediğine yönelik yorumlar yapıldı.

Ekonomi gündemini Cumhuriyet TV’de yorumlayan Kozanoğlu, 2023 seçimlerinde beklenen etkiyi yaratmayan ekonomik krizin bu kez neden öne çıktığını anlattı.

"2023 SEÇİMLERİNDE EKONOMİ ETKİLİ OLMAMIŞTI"

Kozanoğlu, “2023 seçimlerinde boş tencere sandığa yansımamıştı” dedi ve şöyle devam etti:

“O zaman seçime giden süreçte döviz kurunu sabit tutmak için Merkez Bankası rezervleri yakıldı, dolar 20’nin altında tutuldu. Faizler çok düşüktü. Doğalgaz fiyatları sabitlenmişti, enerji zamları ertelendi, KDV ÖTV zamları seçim sonrasına bırakıldı. EYT’lilerin talepleri büyük ölçüde gerçekleştirildi. Böylelikle insanlar ekonomideki sorunları çok az hissetti. O bakımdan Mayıs 2023 seçimlerine ekonomik kriz tam olarak yansımadı.”

"YALNIZCA EKONOMİ DEĞİL..."

Yerel seçimlerin ardından faizlerin yükseldiğinin altını çizen Kozanoğlu, “Yerel seçimlere gelirken hem enflasyon oranı çok yükseldi, hem de satın alma gücü geriledi. Bir de faizlerin düşük olduğu dönemdeki gibi kredi almak ya da kredi kartı kullanmak da zorlaştı. Geçtiğimiz hafta ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 82 seviyesine geldi. Böylece insanların ekonomi temelli şikayetleri arttı. Yalnızca ekonomi değil antidemokratik davranışlar, tarikat-cemaatlerin yandaşlık ilişkilerinin kamudan iş almada rol oynaması, liyakatin ayaklar altına alınması da önemli nedenler” dedi.

"CHP SOSYAL BELEDİYECİLİKLE ÖNE ÇIKTI"

CHP’li belediyelerin ekonomik kriz ortamında sosyal belediyecilik uygulamalarıyla öne çıktığını belirten Kozanoğlu, “Kredi kartı limitlerinin daraltılması, asgari ödeme tutarlarının artması gibi düzenlemeler henüz yapılmadı. Buna rağmen büyük bir tepki sandığa yansıdı. CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik uygulamaları, kamucu belediyecilik örneklerinin sunulması da insanlara muhalefet açısından olumlu bir mesaj verdi. 2019’da büyükşehirleri kazanan belediye başkanlarına karşı yapılan kara propaganda da tutmadı. CHP başarı gösterdi ama bu başarı asıl Cumhur İttifakı’nın kurduğu sisteme genel bir tepkiydi. Laiklikten demokrasiden yana, daha adil bir gelir bölüşümünden yana, kadın haklarını önemseyen kesimler iktidara tepki gösterdi” diye konuştu.

"YOKSULLAŞTIRAN EKONOMİ PROGRAMI SÜRECEK"

Erdoğan’ın balkon konuşmasında orta vadeli programa ve 12. Kalkınma Planına referans verdiğini vurgulayan Kozanoğlu, “Uygulanan kemer sıkma politikasının süreceği mesajı verildi. Çünkü Mehmet Şimşek’in politikaları ve keskin bir faiz artışıyla Türkiye’ye girişler yaşanacağı bekleniyor. Enflasyon da görece düşebilir ancak bu programın yoksullaştıran ve hayat standartlarını aşağı çeken etkisi sürecek. Erdoğan yakın zamanda seçim olmaması sebebiyle bu yola devam etmek istiyor. Ancak emek kesimlerinin maaşı temmuzda kamu çalışanları ve emeklilerin aksine artmayabilir. Yılda bir kez zam gündeme gelmişti. Toplumda önemli bir kısım asgari ücret alıyor, bir kez zam yapılırsa toplumsal tepki yükselir” ifadelerini kullanDI.