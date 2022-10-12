İlk 6 ayda medya ve reklam yatırımları 17 milyar lirayı aştı

12 Ekim 2022 Çarşamba, 07:00

Türkiye'de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2022 İlk 6 Ay Raporu’na göre, medya yatırımları 12 milyar 766 milyon TL, reklam yatırımları 4 milyar 341 milyon TL olmak üzere organize medya yatırımları 17 milyar 107 milyon TL oldu.

Rapor, Reklamcılar Derneği (RD), Reklamverenler Derneği (RVD), İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), Açıkhava Reklamcıları Vakfı (ARVAK), Ulusal Radyo Yayıncıları Derneği (URYAD) ve Mobil Mecralar Araştırma Pazarlama ve Reklamcılık Derneği (MMA TR) adına bağımsız danışmanlık şirketi Deloitte tarafından hazırlandı.

Rapora göre, TV reklam yatırımları, 2022'in ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 61 artarak tarih boyunca gerçekleşen en hızlı büyüme oranına ulaştı. 5 milyar 434 milyon TL olarak raporlanan televizyon yatırımları, medya ve reklam sektörü yatırımlarının yüzde 42,6'sını oluşturdu. Toplam (organize ve direkt) medya sektörü yatırımları ise 25 milyar 269 milyon TL olarak açıklandı.

YATIRIM ARTIŞI ENFLASYONDAN KAYNAKLANDI

Raporlanan kanallar arzında yüzde 18 düşüşe rağmen gerçekleşen yatırım artışı fiyat enflasyonundan kaynaklandı. Raporlanmayan kanallar da, özellikle haber ve spor kanalları, süren yüksek talep ve gerçekleşen fiyat enflasyonundan yoğun şekilde etkilendi ve buna bağlı olarak yatırımları ciddi oranda arttı.

Toplam pazardaki hızlı artışa paralel olarak birçok sektör de yatırımlarına hız verirken, özellikle e-ticaret kategorisi son yıllardaki yükselişine kesintisiz devam etti.

DİJİTAL REKLAM YATIRIMLARI YÜZDE 78 BÜYÜDÜ

Dijital medya yatırımlarında, organize reklam sektörü (dijital partnerler) toplam dijital yatırımın yüzde 42'sini, küçük ve orta ölçekli işletmeleri de kapsayan doğrudan satın alımlar ise yüzde 58'ini oluşturdu.

Dijital medya yatırımları, dijital partnerler 5 milyar 911 milyon, direkt satın alma 8 milyar 162 milyon olmak üzere toplam toplam dijital yatırımlar 14 milyar 73 milyon olarak raporlandı. Ocak-haziran döneminde dijital reklam yatırımları 2021’ın ilk yarısına göre yüzde 78 büyüdü.

2021'de genel büyümeden daha yüksek büyüme performansı gösteren video yatırımları yüzde 123'lük artış ile yüzde 34,3 paya ulaşırken, sosyal medya yatırımları ise toplam yatırımlardan yüzde 43'lük bir pay aldı. Raporda, 2021 ilk 6 ay sosyal medya yatırımları tanımı ile 2022 ilk 6 ay tanımı farklılık gösterdiğinden büyüme olarak karşılaştırılmamasına dikkat çekildi.

EN FAZLA BÜYÜYEN MECRA AÇIK HAVA OLDU

2022 yılı ilk yarısında “reklamın yayınlandığı cihaz türü” kategorisine göre, dijital medya yatırımlarında mobil cihazların payı yüzde 76 oldu. 2021 yılında 5 milyar 369 milyon TL'lik yatırıma sahip olan mobil cihaz medya yatırımı 2022’de 10 milyar 643 milyon TL'ye ulaştı.

2022 ilk yarı sonuçlarına göre, salgının etkisinin yok olmasıyla Türkiye'de en fazla büyüyen mecra, yüzde 97,6 büyüme oranıyla açık hava oldu.

Açık hava sektörüne yeni katılan reklam alanları, açık havanın toplam cirosunu oluşturan “reklam üniteleri”, “büyük alanlar” ve “dijital açık hava” kategorilerinin ciro içindeki dağılım oranlarını etkiledi ve özellikle dijital açık havanın payı anlamlı bir büyüklüğe ulaştı.

GAZETE TİRAJLARINDA DÜŞME BEKLENİYOR

Rapora göre, 2022’nin ilk 6 ayı radyolar için oldukça başarılı geçerken, ocak ayından itibaren tüm kuşaklarda yüksek performans yakalandı. 2021 ilk 6 aya göre yüzde 93,5 büyüme oranıyla 317 milyon TL yatırım raporlandı.

Yazılı basındaki büyüme, ilk 6 aya göre yüzde 25 olarak gerçekleşerek 249 milyon TL'ye ulaştı. Dergi ve gazete toplamından oluşan yazılı basın, performansı ve gelişimi açısından “offline” mecralar arasında geride kalan tek mecra oldu.

2021 yılının aynı dönemine göre gazete yüzde 24 artarken dergi tarafındaki artış yüzde 26 olarak gerçekleşti. 2022 son çeyrek ve 2023 yılında gazete tirajlarının düşme eğiliminde olacağı öngörüldü.