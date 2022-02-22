Piyasalar yangın yeri: Dolarda son ayların zirvesi
Yılbaşından beri 13.5 etrafında dar bir bantta işlem gören dolar/TL tırmanan Rusya Ukrayna gerilimi sonrası 12 Ocak'tan beri ilk kez 13.80'i aştı.
Küresel pay piyasalarında, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların yönetimlerini tanımasının ardından satış baskısı artarken, konuya ilişkin gelişmeler ve yoğunlaşan veri takvimi Euro ve doların fiyatlanmasında etkili oldu.
Gelişmeler sonrası Dolar/TL bugün en yüksek 13.80 seviyesini test ettikten sonra saat 11.10'da 13.75 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.
TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 2
TL'nin düne göre değer kaybı yaklaşık yüzde 0.2, şubat ayı başından beri kaybı ise yüzde 2 civarında.
OYNAKLIĞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR
Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, bireysel yatırımcıların, oynaklığın devam etmesinin beklendiği bu dönemde panikle hareket etmemesi ve sakin kalması gerektiğini söyledi.
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