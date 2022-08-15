'Süleyman Soylu’nun şirketi Türkiye Sigorta acentesi oldu' haberine Soylu cephesinden yanıt

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:37

Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sahibi olduğu sigorta şirketi hakkında dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Toker, "Soylu’nun şirketi Türkiye Sigorta acentesi oldu" başlıklı yazısında Süleyman Soylu ve Engin Levent Soylu'nun ortak olarak kurduğu 'Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş.' şirketinden bahsetti.

"Toplam 100 bin TL sermayeyle kurulan Esigortan'ın, son yedi ayda tanınmış sigorta şirketlerinden ardı ardına aldığı acentelikler Ticaret Sicil Gazetesi'nde kayda geçmiş" diyen Toker, "Esigortan'ın aldığı son acentelik, kendisini “prim üretiminde sektör lideri” olarak tanımlayan şirketten gelmiş: Türkiye Sigorta A.Ş." ifadelerini kullandı.

Toker, yazısında şu bilgileri paylaştı:

“Bakan Soylu'nun, 2021 yılı başında, Engin Levent Soylu ile birlikte kurduğu yeni şirketi, Esigortan Sigorta Acentelik Hizmetleri A.Ş.'deki ortaklığı sürüyor.

Ticaret Sicil Gazetesi herkese açık. Toplam 100 bin TL sermayeyle kurulan Esigortan'ın, son yedi ayda tanınmış sigorta şirketlerinden ardı ardına aldığı acentelikler Ticaret Sicil Gazetesi'nde kayda geçmiş.

Esigortan'ın aldığı son acentelik, kendisini “prim üretiminde sektör lideri” olarak tanımlayan şirketten gelmiş: Türkiye Sigorta A.Ş.

Türkiye Sigorta'nın Sigortan'ı “vekil tayin ettiğine ilişkin” karar, 10 Ağustos 2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış.”

SOYLU CEPHESİNDEN YANIT

Öte yandan Toker'in iddialarına Soylu'nun avukatından açıklama geldi. Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, müvekkilinin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının bulunmadığını bildirdi.

Kızılca yaptığı yazılı açıklamada, bugün bir gazetenin köşe yazısında müvekkili ile ilgili tamamen algı oluşturmaya yönelik ve müvekkilinin kişilik haklarını hedef alan ifadelerin yer aldığını belirtti.

Bu nedenle açıklama zorunluluğu doğduğunu belirten Kızılca, "Tüm hukuksal haklarımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimin herhangi bir ticari faaliyetinin ve şirket ortaklığının olmadığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadelerini kullandı.