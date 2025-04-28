Dev Alman bankasından Türk Lirası için kötü senaryo uyarısı!

Yayınlanma: 28.04.2025 - 14:52

Güncelleme: 28.04.2025 - 14:52

Commerzbank analisti Tatha Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışlarına rağmen Türk Lirası'ndaki değer kaybının yeniden hızlandığını belirtti.

Ghose, Merkez Bankası'nın para politikasında yaptığı değişikliklerin kurumun kredibilitesini bir kez daha zayıflattığını ifade etti.

Bilindiği üzere, Merkez Bankası bu ayın başında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakibi Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından lira üzerinde oluşan baskıya karşı politika faizinde artışa gitmişti.

Ghose, enflasyonda görülen sınırlı iyileşmenin ardından Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine hız vermesinin bu sürece zemin hazırladığını savundu.

DOLARDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Öte yandan, dolar bugün yüzde 0,1 artışla 38,44 liraya yükseldi. Commerzbank, dolar/TL paritesinde önümüzdeki çeyreklerde istikrarlı bir yükseliş trendi öngörüyor.