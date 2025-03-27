İmamoğlu'na yönelik operasyonun faturası belli oldu: Yatırımcılar çıktı, rezervler düştü

Yayınlanma: 27.03.2025 - 16:14

Güncelleme: 27.03.2025 - 16:14

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı sürecinin ardından finansal piyasalardaki hareketlilik resmi verilere yansıdı. Yabancı yatırımcıların piyasadan çıkışı, yerli yatırımcıların döviz talebi ve Merkez Bankası rezervlerindeki sert düşüş dikkat çekti.

REZERVLERDE KESKİN DÜŞÜŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre, geçen hafta brüt rezervler 8 milyar dolar azalarak 171,1 milyar dolara geriledi. Net rezervler ise 11,8 milyar dolarlık düşüşle 62,1 milyar dolara indi. Swap hariç net rezervler de 13,2 milyar dolar azalarak 65,4 milyar dolar seviyesine düştü. Operasyon sonrası geçen beş iş gününde Merkez Bankası'nın net döviz pozisyonunda toplamda 27,3 milyar dolarlık kayıp yaşandı.

YABANCI YATIRIMCILARIN HIZLI ÇIKIŞI

Yabancılar, geçen hafta swap kanalından 3,3 milyar dolar çıkış gerçekleştirdi. 27 Aralık ile 14 Mart arasında yabancıların swap girişleri toplam 13,8 milyar dolar olurken, son hafta hisse ve tahvil piyasalarından da toplamda 883 milyon dolarlık çıkış yaşandı. Yabancı yatırımcıların hisse senedi satışları 444 milyon dolar, tahvil satışları ise 440 milyon dolar olarak kaydedildi.

YERLİ YATIRIMCI DÖVİZE YÖNELDİ

Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki yabancı para mevduat hacmi geçen hafta 5,9 milyar dolar arttı. Bunun 2,7 milyar doları bireysel yatırımcılardan, 3,2 milyar doları ise şirketlerden kaynaklandı. Yılbaşından bu yana yerli yatırımcıların döviz mevduatlarındaki toplam artış 14 milyar dolara ulaştı.