IMF Başkanı Georgieva'dan enflasyon ve reform vurgusu: 'Öneriler üzerine çalışıyoruz'

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarında küresel ekonomik durumu değerlendirdi. Georgieva, düşük büyüme ve yüksek borç risklerine dikkat çekerek, enflasyonun her bölgede hedefe dönmesi gerektiğini vurguladı.

IMF Başkanı Georgieva'dan enflasyon ve reform vurgusu: 'Öneriler üzerine çalışıyoruz'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:27

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantılarında kritik değerlendirmelerde bulundu. Georgieva, küresel ekonominin karşılaştığı zorlukları ve gereken reformları vurguladı. Georgieva, "Enflasyonun her yerde hedefe dönmesi sağlanmalı" diyerek, enflasyonun işgücü piyasasına zarar vermeden her bölgede hedefe geri dönmesi gerektiğini ifade etti.

REFORM ÖNERİLERİ ÜZERİNE ÇALIŞILIYOR

Ülkelerin bürokrasiyi azaltarak yönetim süreçlerini iyileştirecek reformlar gerçekleştirmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. Ticaretin, küresel büyümenin bir motoru olma rolünü sürdürmesi gerektiğini belirten Georgieva, Dünya Bankası ile birlikte ülkelerin likidite endişelerini giderecek reform önerileri üzerinde çalıştıklarını açıkladı. BRICS'in sunduğu alternatif ödeme sistemine dair daha fazla detayın açıklığa kavuşturulmasının gerekliliğini de dile getirdi.


Etiketler: #IMF #Kristalina Georgieva #enflasyon

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