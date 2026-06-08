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IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan korkutan uyarı: 'Şokların ortadan kalkacağı bir noktaya ulaşamayacağız'

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan korkutan uyarı: 'Şokların ortadan kalkacağı bir noktaya ulaşamayacağız'

8.06.2026 10:22:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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IMF Başkanı Kristalina Georgieva'dan korkutan uyarı: 'Şokların ortadan kalkacağı bir noktaya ulaşamayacağız'

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin artık bitmek bilmeyen sürekli şoklar dönemine girdiğini belirterek, ülkelerin bu yeni gerçekliğe göre dayanıklı yapılar kurması gerektiği uyarısında bulundu.
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Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin son yıllarda art arda yaşanan krizlerle karşı karşıya kaldığını belirterek, ülkelerin sürekli şoklara dayanabilecek ekonomik temeller oluşturması gerektiğini söyledi.

Kristalina Georgieva yaptığı değerlendirmede “Dünyanın böyle olacağını henüz tam olarak içselleştiremediğimizden endişeliyim. Şokların ortadan kalkacağı bir noktaya ulaşamayacağız” ifadelerini kullandı.

KÜRESELLEŞME VE YAPAY ZEKÂ VURGUSU

Georgieva, yapay zekâ dönüşümüne de değinerek, geçmişte küreselleşme sürecinde yapılan hataların yeni teknolojik dönüşümde tekrarlanmaması gerektiğini vurguladı.

KRİZ DÖNEMİ UZADI

2019’dan bu yana IMF Başkanlığı görevini sürdüren Kristalina Georgieva, görev süresince Covid-19 pandemisi, Rusya-Ukrayna savaşı, gümrük tarifesi şokları ve İran-ABD gerilimi gibi birçok küresel krizle karşılaştı.

International Monetary Fund, Batı Asya’daki savaşların etkisiyle nisan ayında küresel büyüme tahminini aşağı yönlü revize etmişti. Kuruluşun yeni ekonomik tahminlerini temmuz ayında açıklaması bekleniyor.

İlgili Konular: #ekonomi #IMF #Kristalina Georgieva

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