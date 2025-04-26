IMF'den Türkiye değerlendirmesi: 'Öngürülemeyen şoklara açık...'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 09:44

Güncelleme: 26.04.2025 - 09:44

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları kapsamında Avrupa bölgesi ekonomilerine ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye ekonomisinin büyüme tahminlerine ilişkin sorusu üzerine Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Alfred Kammer, "Büyüme performansında gördüğümüz şey, bir ölçüde, 2024'ün ikinci yarısındaki çok güçlü ivmenin devamı niteliğinde ve bu da büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı. Küçük bir artış ama tarifelerin ve belirsizliklerin görünüm üzerindeki olumsuz etkisini telafi etmesi açısından önemli" dedi.

Kammer, Türk hükümetinin enflasyonla mücadele programının ise ilerlediğini, ekonomi ekibinin dezenflasyon programını uyguladığını söyledi.

Alfred Kammer, dezenflasyon sürecinin daha hızlı gerçekleşmesi gerektiğini ve bunun da daha sıkı bir makroekonomik politika bileşimini gerektirdiğini belirterek, bunun temel dayanağının daha sıkı bir maliye politikası olduğunu aktardı.

ÖNGÖRÜLEMEYEN ŞOKLARA AÇIK

Kammer, "Peki neden bunu savunuyoruz? Çünkü enflasyonu düşürme çabası ne kadar uzarsa, ekonomi o kadar uzun süre kırılgan ve öngörülemeyen şoklara açık kalıyor. Bu nedenle dezenflasyon programının hızlanması gerekiyor ve bunun temel taşı daha sıkı bir maliye politikası" diye konuştu.

22 NİSAN'DA REVİZE EDİLDİ

IMF, 22 Nisan'da yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini hafif yukarı yönlü revize ederken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini sabit tutmuştu.

Raporda, Türkiye ekonomisi için büyümenin 2025'te yüzde 2,7 ile dip yapmasının ve para politikasındaki son yön değişiklikleri sayesinde 2026'da yüzde 3,2'ye hızlanmasının beklendiği kaydedilmişti.

IMF, ocak ayında yayımlanan tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,6 ve gelecek yıl yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.