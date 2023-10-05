İMSAD: Konut satışı geriledi
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan rapora göre, inşaat malzemesi sanayi üretiminin Temmuz 2023'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,8 artış gösterirken yeni konut satışları bir önceki yılın Ağustos ayına göre yüzde 9,5 geriledi.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) aylık sektör raporuna göre, bu yılın temmuz ayında inşaat malzemesi sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 29,8 arttı. Artışta, 2023 Temmuz ayı çalışma gün sayısının geçen yıl temmuz ayındakinden fazla olması etkili oldu.
Dış pazarlarda talep koşulları temmuz ayında zayıf kalmaya devam etti. Yurt içinde ise seçimler sonrası yeni fiyatlamalar ve yeni ekonomi politikaları beklentileri, üretimi ve satışları etkiledi.
Temmuz ayında üretim geçen yılın aynı ayına göre 22 alt sektörün 19'unda arttı, 3'ünde azaldı. Bu dönemler itibarıyla üretimde en yüksek artış yüzde 46,2 ile metal yapı ve yapı parçalarında gerçekleşti.
Bu sektörü yüzde 45,6 ile metalden kapı ve pencereler üretimi izledi. Ahşap inşaat malzemesi üretimi yüzde 30,2, plastik inşaat malzemesi üretimi yüzde 22,2 arttı.
Üretimde en fazla gerilemenin yaşandığı alt sektör ise yüzde 16,4 ile inşaat camları oldu. Bunu yüzde 13,4 ile seramik kaplama malzemeleri takip etti.
Rapora göre, mevcut inşaat işleri seviyesi eylül ayında toparlandı. Eylülde mevcut inşaat işleri seviyesi bir önceki aya göre 2,3 puan yükseldi.
YENİ KONUT SATIŞLARI GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 13,8 GERİLEDİ
Sektör paydaşları tarafından yakından takip edilen raporda, 2023 Ağustos ayında toplam 35
bin 310 adet yeni konut satışının gerçekleştirildiğine değinildi. Bu rakam, yılın en yüksek aylık
yeni konut satışı olarak kayıtlara geçti. Ancak yeni konut satışları bir önceki yılın Ağustos ayına göre yüzde 9,5 geriledi. Yılın ilk sekiz ayında ilk el konut satışları, 238 bin 109 adetle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,8 azaldı.
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