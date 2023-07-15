Kriz derinleşiyor: Konut satışı çakıldı!

Yayınlanma: 15.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 15.07.2023 - 03:00

Yeni kabine ile birlikte başlayan faiz artışları ve kredi sıkılaşması konut satışlarını durdurma noktasına getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) dün açıkladığı istatistiklere göre Türkiye genelinde konut satışları haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre sert bir düşüşle yüzde 44.4 azalarak 83 bin 636 oldu. Yabancıya satışlar da yüzde 69 gerilerken krediyle yapılan ipotekli satışlar da yüzde 66.8 düştü.

Satışlardaki düşüşü değerlendiren emlak sektörü temsilcileri kredilerin fren yapmasının yanı sıra yatırım için alan yerli ve yabancının fiyatları yüksek bulmasının etkili olduğu görüşünde. Satışlardaki düşüş trendine rağmen ise fiyatlarda henüz belirgin bir düşüş olmadığını belirten sektör temsilcileri, “Konut piyasası altüst oldu. Kapsamlı bir konut programı şart” diyor.

(Hacı Ali Taylan)



Konutlarda kredinin “yok” denilecek seviyede olduğunu belirten Emlakçılar Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, “Yatırımcılar borsa ve dolara kaçtığı için de ev alıp kiraya veren sayısı çok düştü ve kiralık ev bulmak çok zorlaştı” dedi.

(Hakan Akdoğan)



‘ALINABİLİR SEVİYEYİ AŞTI’

Konut fiyatlarının ihtiyaç sahibi alıcı için alınabilir seviyeyi geçtiğini söyleyen Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Hakan Akdoğan ise konutta ciddi bir arz sıkıntısının olduğunu belirtiyor. “Balon söylemleri gerçeği yansıtmıyor” diyen Akdoğan’ın görüşleri şöyle:

“Müteahhitlerde yatırım iştahı yok. Bu da arzı düşürerek fiyatı yükseltiyor. TL bazında fiyat artışları duruldu ama gerileme olacağını da sanmıyorum. Çünkü müteahhit özellikle sıfır binada maliyetin altına satamaz. Şu anda kiracı da mağdur ev sahibi de. Yatırımcı yok, arz durdu, fiyatlar yüksek.”

(Nizameddin Aşa)



İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da sıfır konutlarda herhangi bir düşüş olmadığını, yüksek fiyatlı ikinci ellerde gerilemeler göründüğünü söyledi. Aşa, “Fiyatlar normal vatandaşın alamayacağı seviyeye geldi. Toplam satışların içinde ipotekli satış 6’ncı sıraya gerilemiş. Faizler geçen yılın üç katı oldu, faizi kabul etseniz de kredi vermiyorlar. Yatırımcı kaçtı. Normal alıcının da bu fiyatlara gücü yetmiyor” dedi.