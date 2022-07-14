İngiliz denetim kurumundan 6 enerji şirketine uyarı: Faturalar zammın üstünde arttı
Denetim kuruluşu Ofgem’den yapılan açıklamada, ülkede enerji fiyatlarının bu yıl içerisinde yüzde 54 artış kaydetmesine rağmen, bazı tüketici faturalarının iki katına çıktığı belirtildi.
İngiliz enerji denetim kurumu Ofgem, tüketicilerin enerji faturalarının enerji fiyatlarındaki yükselişin de üzerinde artıran enerji şirketlerini uyardı.
Denetim kurumu Ofgem’den yapılan açıklamada, ülkede enerji fiyatlarının bu yıl içerisinde yüzde 54 artış kaydetmesine rağmen, bazı tüketici faturalarının iki katına çıktığı belirtildi.
Açıklamada ülkede faaliyet gösteren Ecotricity, Good Energy, Green Energy UK, Utilita Energy, TruEnergy ve UK Energy Incubator Hub adlı altı enerji şirketinin uyarıldığı kaydedildi.
Ofgem açıklamasında enerji şirketlerinden tüketicilerin banka hesaplarından doğrudan alınan aylık ödemelerin kontrol edilmesi istendi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ofgem Üst Yönetcisi Jonathan Brearley, “Enerji tedarikçisi şirketler krizin yaşandığı şu dönemde tüketicileri desteklemek için ellerinden geleni yapmalı” İfadesini kullandı.
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