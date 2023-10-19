İngiltere’de kiralık konut fiyatlarında artış
Birleşik Krallık'ta konut kirasında eylülde yüzde 5,7 ile yıllık bazda en büyük artış kaydedildi. Kiralar eylül ayında İngiltere'de yüzde 5,6 yükselirken bu oran Galler'de 6,9, İskoçya'da ise 6 olarak gerçekleşti.
Birleşik Krallık’ta kiralık konut fiyatları eylülde yüzde 5,7 arttı. Bu oran, yıllık bazda en büyük artış olarak kaydedildi.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), kiralık konut fiyatlarına ilişkin öncü verileri açıkladı. Birleşik Krallık’ta ağustos ayında yüzde 5,6 artan konut kiralarındaki yükseliş, eylülde de devam etti. Eylülde yüzde 5,7’lik artış ile yıllık bazda en büyük artışa imza atılmış oldu.
İNGİLTERE, GALLER, İSKOÇYA
Kiralar İngiltere’de yüzde 5,6 yükselirken, bu oran Galler’de yüzde 6,9 ve İskoçya’da yüzde 6 oldu. Kuzey İrlanda’daki kiralara ilişkin güncel veriler ise henüz açıklanmadı.
Başkent Londra, yüzde 6,2’lik artış yaşanan Ocak 2006’dan bu yana kiraların yıllık bazda en hızlı arttığı şehir olarak kayıtlara geçti. Birleşik Krallık’ta konut fiyatları ise ağustosta yıllık yüzde 0,2 artış gösterdi. Fiyat artışı temmuzda yüzde 0,7 olmuştu.
Ortalama konut fiyatı ağustosta 291 bin sterlin olarak hesaplandı. Konut fiyatı İngiltere’de değişiklik göstermezken İskoçya’da yüzde 1,1 arttı, Galler’de yüzde 0,1 düşüş kaydetti.
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