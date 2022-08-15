İngiltere'de konut fiyatlarında keskin düşüş yaşandı

İngiltere'de konutlar için istenen satış fiyatları ağustos ayında son 2.5 yılın en keskin düşüşünü yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 09:39
İngiltere'de konut fiyatlarında keskin düşüş yaşandı
Abone Ol google-news

Rightmove tarafından derlenen verilere göre, ağustos ayında yeni konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1.3 düştü. Fiyatlarda yıllık artış da temmuz ayındaki yüzde 9.3'ten yüzde 8.2'ye geriledi.

Foreks'de yer alan habere göre, ağustos ayında konut fiyatlarında en büyük düşüş Londra'da ve pahalı konutlarda oldu. 

SON 20 YILDA YÜZDE 134 ARTTI 

İngiltere'de konut fiyatları geleneksel olarak yaz aylarında düşüyor. Alıcıların tatile çıkmaları ve çocuklarının okul hazırlıklarına yönelmeleri konut piyasasının durgunluğa girmesine ve fiyatları gerilemesine yol açıyor. 

Rightmove verilerine göre İngiltere'de konut fiyatları son 20 yılda yüzde 134 arttı ve ortalama fiyat 365 bin 173 GBP'ye geldi. Aynı dönemde ücretlerde artış yüzde 76 ve Perakende Fiyat Endeksi'nde yükseliş yüzde 93 oldu.


ingiltere Konut konut fiyatları

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler