İngiltere'de konut fiyatlarında keskin düşüş yaşandı
İngiltere'de konutlar için istenen satış fiyatları ağustos ayında son 2.5 yılın en keskin düşüşünü yaşadı.
Rightmove tarafından derlenen verilere göre, ağustos ayında yeni konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1.3 düştü. Fiyatlarda yıllık artış da temmuz ayındaki yüzde 9.3'ten yüzde 8.2'ye geriledi.
Foreks'de yer alan habere göre, ağustos ayında konut fiyatlarında en büyük düşüş Londra'da ve pahalı konutlarda oldu.
SON 20 YILDA YÜZDE 134 ARTTI
İngiltere'de konut fiyatları geleneksel olarak yaz aylarında düşüyor. Alıcıların tatile çıkmaları ve çocuklarının okul hazırlıklarına yönelmeleri konut piyasasının durgunluğa girmesine ve fiyatları gerilemesine yol açıyor.
Rightmove verilerine göre İngiltere'de konut fiyatları son 20 yılda yüzde 134 arttı ve ortalama fiyat 365 bin 173 GBP'ye geldi. Aynı dönemde ücretlerde artış yüzde 76 ve Perakende Fiyat Endeksi'nde yükseliş yüzde 93 oldu.
Video Haberler
- Kadıköy'de bıçaklı kavga: Esnaf, sandalye fırlattı
- 'MHP'yi baraj altı bırakır...'
- Savcı Sayan'ın 'İmamoğlu' esprisi spikeri bunalttı
- Ünlü Twitch yayıncısını Beyoğlu'nda çiçekçi çocuk ısırdı
- Hanife'yi otobüs terminalinde katleden erkek tutuklandı
- Dedesinin kullandığı traktörün altında kalıp öldü
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
En Çok Okunan Haberler
-
- En başarılı belediye başkanı belli oldu
- Erdoğan ayrıntısı dikkat çekti
- Motorine dev zam yolda
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- Metronun önüne atladı, vatman son anda durdu
- '2023 seçimleri için yapılan anketlerde...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Arınç'tan dikkat çeken mesaj
- 'İstifa edin gidin'
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması