İPA Başkanı'ndan çarpıcı paylaşım: Türkiye'de genç işsiz krizi büyüyor!

Yayınlanma: 06.12.2024 - 16:54

Güncelleme: 06.12.2024 - 16:54

İstanbul Planlama Teşkilatı (İPA) Başkanı Buğra Gökce sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Türkiye’de gençlerin eğitim ve istihdam sorunlarını çarpıcı verilerle ortaya koydu. Gökce’nin açıklamalarına göre, 2023 yılı itibarıyla 15-29 yaş arasındaki 4,7 milyon genç, ne eğitim görüyor ne de bir işte çalışıyor. Bu sayı, İzmir dahil olmak üzere 79 ilin nüfusunu geride bırakıyor.

GENÇ KADINLAR DAHA DEZAVANTAJLI

Verilere göre, ne eğitimde ne istihdamda olan genç erkeklerin oranı yüzde 15,5 iken, kadınlarda bu oran yüzde 36,4’e ulaşıyor. Türkiye, Avrupa’da cinsiyet farkının en büyük olduğu ülke olarak dikkat çekiyor. Avrupa Birliği’nde (AB) bu oran yüzde 11,2 seviyesindeyken, Türkiye’de yüzde 25,8’e yükselmiş durumda.

AVRUPA İLE TÜRKİYE ARASINDAKI FARK

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı Almanya’da yüzde 8,8, Fransa ve İspanya’da yüzde 12,3, İtalya’da ise yüzde 16,1 olarak kaydedildi. Türkiye ise bu oranlarla AB ortalamasının iki katından fazla bir genç nüfus sorunu yaşıyor.

SORUNUN NEDENLERİ VE BEYİN GÖÇÜ

Bu tabloya yol açan temel nedenler arasında sürekli değişen eğitim politikaları ve eğitimin niteliğindeki düşüş yer alıyor. Ayrıca, ekonomik politikalar gençlerin güvenceli ve nitelikli iş bulmasını engelliyor.

Araştırmalar, eğitime devam eden gençlerin yüzde 53’ünün yurtdışında yaşama hayali kurduğunu gösteriyor. Gökce, bu durumun ülkemizin yetişmiş insan gücünü kaybetmesine neden olduğunu belirterek, “Gençlerimizi yeniden kazanmak, onların hayallerine yakışan bir Türkiye kurmak zorundayız” dedi.



