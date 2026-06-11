İran krizi ve enflasyon dünyayı sarstı: Dow Jones endeksinde 900 puanlık dev düşüş

ABD borsaları, İran ile yeniden tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki çatışmaların etkisiyle çarşamba günü düşüşle kapandı. Dow Jones endeksi gün içinde 900 puanın üzerinde değer kaybı yaşadı. CNN Money Korku ve Açgözlülük Endeksi, piyasalardaki genel duyarlılığın zayıflamaya devam ettiğini gösterirken endeks “korku” bölgesinde kalmayı sürdürdü.

TRUMP’TAN İRAN’A YENİ SALDIRI TEHDİDİ

Piyasalardaki satış baskısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ek saldırı tehdidi etkili oldu. Gerilimin yeniden yükselmesi yatırımcıların risk iştahını düşürdü.

ABD ENFLASYONU YÜKSELİYOR

Ekonomik veriler tarafında, ABD’de yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 4,2’ye yükseldi. Bu oran, Nisan 2023’ten bu yana en yüksek seviye olarak kaydedildi ve piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Bir önceki ay enflasyon yüzde 3,8 seviyesindeydi.

ŞİRKET BİLANÇOLARI VE HİSSE HAREKETLERİ

Şirket bilançoları tarafında Core & Main güçlü ilk çeyrek sonuçları açıkladı. Cracker Barrel hisseleri ise beklentilerin üzerinde gelen finansal sonuçlar ve yükseltilen satış tahminleri sonrası yüzde 22’nin üzerinde değer kazandı.

SEKTÖR PERFORMANSLARI

S&P 500 endeksinde sektörlerin büyük bölümü günü negatif tamamladı. Sanayi, hammadde ve teknoloji hisseleri en fazla kayıp yaşayan sektörler oldu. Buna karşılık tüketim malları ve enerji hisseleri yükselişle günü kapattı.

ENDEKSLERDE SON DURUM

Dow Jones endeksi çarşamba günü yaklaşık 953 puan düşerek 49.918 seviyesine geriledi. S&P 500 yüzde 1,62 düşüşle 7.266 puana, Nasdaq Composite ise yüzde 1,98 kayıpla 25.169 puana indi.

FİEAR & GREED ENDEKSİ

CNN Money Fear and Greed Endeksi 27,6 seviyesine gerileyerek “korku” bölgesinde kalmaya devam etti. Bir önceki değer 32,5 seviyesindeydi.

Endeks, piyasa duyarlılığını ölçmek için kullanılan bir gösterge olup 0–100 aralığında hesaplanıyor. 0 aşırı korkuyu, 100 ise aşırı iyimserliği temsil ediyor.

GÜNDEMDEKİ HİSSELER

Yatırımcılar bugün Driven Brands, Adobe ve Lennar gibi şirketlerin finansal sonuçlarını bekliyor.