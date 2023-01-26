İrlanda'da tamamen elektrikli otobüs hizmeti

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 06:56

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 06:56

İrlanda'nın merkezinde, Dublin'in yaklaşık 100 kilometre batısında yer alan Athlone, İrlanda'nın tamamı elektrikli şehir içi otobüs filosuna sahip ilk kenti olacak. electrive.com'un haberine göre 29 Ocak 2023 tarihinden itibaren Athlone'daki tüm otobüs operasyonları BYD-ADL tarafından tedarik edilen on bir Enviro200EV elektrikli solo otobüse geçecek.

On bir Enviro200EV, yerel toplu taşıma sağlayıcısı Bus Eireann tarafından işletilecek. Athlone için üretilen araçlar, BYD-ADL'nin Temmuz 2021'de İrlanda Ulusal Ulaşım Otoritesi (NTA) ile imzaladığı 200 adede kadar Enviro200EV için çerçeve anlaşmanın ilk teslimatını oluşturuyor.

'DENEYİM BİZE YARDIMCI OLACAK'

BYD-ADL elektrikli otobüsleri için BYD, LFP bataryaları da dahil olmak üzere elektrikli tahrikleri sağlarken, ADL otobüslerin gövdeleri ve iç mekanlarından sorumlu tutuluyor. NTY ile yapılan bu anlaşma kapsamında elektrikli otobüsler, İrlandalı operatörlerin gereksinimlerine göre özel olarak uyarlanmış, 27 sabit koltuk ve tekerlekli sandalye veya çocuk arabaları için açık alanlarda altı katlanır koltuk şartlarını da içeren karosere sahip olacak.

Elektrikli otobüsler, Athlone'daki Station Road'da bulunan Eireann deposunda yeni inşa edilen bir şarj altyapısı aracılığıyla şarj edilecek. Elektrikli otobüslere hazırlık olarak sürücüler ve teknisyenler yeni araçların sürüş, kullanım ve bakım özelliklerine ilişkin kapsamlı bir eğitim programına da tabi tutuldu.

Ulusal Taşımacılık Otoritesi CEO'su Anne Graham, "Burada Bus Eireann'daki meslektaşlarımızla edindiğimiz deneyim, NTA önümüzdeki aylarda ve yıllarda Dublin'de ve diğer kent ve kasabalarda benzer programları uygulamaya koyarken şüphesiz bize yardımcı olacaktır" dedi.

ULUSAL POLİTİKA

Proje, NTA tarafından yapılan 10 milyon Euro'luk yatırımın bir parçası. Bu, İrlanda hükümetinin devlet kurumları ve yerel yönetimlerin önümüzdeki üç yıl içinde ülke çapında ulaştırma projeleri sunmalarını sağlayacak Pathfinder Programı kapsamında başlatılan ilk proje. İrlanda 'Ulusal Sürdürülebilir Hareketlilik Politikası'nın uygulanmasının kilit bir unsuru olan bu proje ile hükümet, 2030 yılına kadar ulaştırma sektöründe sera gazı emisyonlarında yüzde 50'lik bir azalma sağlamayı planlıyor.