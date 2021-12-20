İş Bankası Genel Müdürü Aran: Paniğe neden olabilecek bir durum yok
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomideki mevcut durum için "paniğe neden olabilecek bir durum" olmadığını belirtti. "Belirli bir kesim vatandaşlarımızın bu yönde hareket etmesini istiyor" diyen Aran, "Bu gerçekten art niyetli bir eylem" dedi.
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomide yaşanan son gelişmelerle ilgili olarak açıklamada bulundu.
Bloomberg HT'ye konuşan Aran, "yeni ekonomik model çerçevesinde iletişimin önemine dikkat çekerken, akıllardan geçmeyen kambiyo rejimi değişikliği gibi konuların dile getirilmesini art niyetli bulduklarını" belirtti
Aran, "Vatandaşlarımızın bu ortamda paniğe sevk edilmesinin önlenmesi adına iletişimimizin çok açık, net ve güçlü bir şekilde, ısrarla ve kararlılıkla yapılması gerekiyor" dedi.
Aran, açıklamasında, "Ortada hiçbir şekilde paniğe neden olabilecek bir durum yokken, kambiyo rejimi değişikliği, sermaye kontrolü akıldan geçmezken, belirli bir kesim vatandaşlarımızın bu yönde hareket etmesini istiyor. Bu gerçekten art niyetli bir eylemdir. Net olarak böyle bir düşüncenin olmadığını, Döviz ihtiyacı olanın döviz alabileceğini, bozdurmak isteyenin bozdurabileceğini, parasını istediği anda değerlendirebileceğini, hafta sonunda Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ile yaptığımız toplantıdan sonra bu netlikte söyleyebiliyorum" diye konuştu.
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