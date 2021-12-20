Erdoğan'a seslenen Ece Erken, artan dövize tepki gösterdi: 'Her şeye zam geliyor, acil çözüm'

20 Aralık 2021 Pazartesi, 09:49

Sunucu Ece Erken, euro ve doların artışı ve TL'deki sert değer kayıplarının ardından ürünlere gelen zamlara isyan etti. Instagram hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Erken, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

"NEDEN HER ŞEYE ZAM GELİYOR?"

2,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşım yapan Erken, şunları yazdı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız 'dolarla ne işiniz var?' diyor peki o zaman neden her şeye zam geliyor? Tamam doların 17 olmasından bize ne, neden zam? Kiralara, evlere, motorine, akaryakıta, telefona bile... Biz dolar kazanmıyoruz. 42 bin TL bir telefon fiyatı. En basitinden Zara oldu Beymen... Biz zaten ülke olarak olduk outlet."

"NEDEN HERKES SUSUYOR?"

"Acil çözüm acil... Neden herkes susuyor? Her gün bir şeye tonlarca zam yapılıyor ve asıl felaketler başlamadı. AVM'ler tıka basa, evler uçtu, kiralar keza.. Ve herkes susuyor. Müzik sustu, müzisyenler ayaklandı ya klipler çekti, Hakan Altun'lar falan videolar çektiler. Şimdi müzik devam ediyor ama biz sustuk. Çok acayibiz. Peki ona da peki."