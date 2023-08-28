İş dünyası EYT'den rahatsız: 'Benzeri uygulamalara son verilmeli'

Yayınlanma: 28.08.2023 - 15:22

Güncelleme: 28.08.2023 - 15:22

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) ağustos ayı meclis toplantısına katıldı. Bakan Işıkhan, 2023'ün ikinci çeyreğini büyüme ile kapatma hedefinde olduklarını söyledi.

Yaklaşık iki milyon hak sahibinin yararlandığı Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç ise rahatsızlıklarını dile getirdi.

"EYT BENZERİ UYGULAMALARA SON VERİLMELİ"

EYT benzeri uygulamalara son verilmesini belirten Ardıç, şu sözleri kaydetti:

"EYT düzenlemesi sebebiyle emekli olacak yaklaşık 1 milyon 750 bin çalışanımıza ödenen, ödenecek olan yaklaşık 300 milyar TL tutarındaki kıdem tazminatı yükünün, işletmelerimizin finansman yapısını bozmaması için uygun şartlarla kredi garanti fonu kredisi sağlanması talebimiz, bankalarca karşılık bulmamıştır. Mevzuat gereğince işçinin emekli olması durumunda kıdem tazminatı derhal ödenmek durumundadır. Bu yasal yükümlülük, dikkate alınarak uygun şartlarla işletmelerimize kredi sağlanmalıdır. Sosyal güvenlik sisteminin aktüerya dengesini, işletmelerimizin iş gücü yapısını bozacak EYT benzeri uygulamalara son verilmelidir."

"ARTAN ASGARİ ÜCRET İŞLETMELERİ ZORLAMAKTADIR"

Seyit Ardıç asgari ücret artışlarını ise büyümenin kapsayıcılığı açısından değerli bulduklarını belirterek işverene verilen asgari ücret desteğinin sürekli hale getirilmesini istedi.

Son dönemde artırılan asgari ücret tutarının işletmeleri zorladığını söyleyen Ardıç, "Çalışanlarımızın refahının artmasını destekliyoruz. Öte yandan, işveren üzerinde oluşacak yükün bir kısmının devletimiz tarafından karşılanması da önemli bir husustur. Zira son dönemde enflasyon oranının üzerinde artırılan asgari ücret, işletmelerimizi zorlamaktadır. 2016 yılında uygulanmaya başlandığında brüt asgari ücretin yüzde 6'sı oranında olan asgari ücret desteği, bu oran dikkate alınarak sürekli hale getirilmelidir. Sanayicilerimiz tarafından istihdama ilişkin olarak her fırsatta dile getirilen sorunların başında; vergi, SGK ve işsizlik sigortası gibi ücret dışı kalemlerin daha düşük düzeylere indirilmesi hususu yer almaktadır. Özellikle, ücretlilere uygulanan Gelir Vergisi basamakları önemli ölçüde açılmalıdır. Gelir Vergisi'nin birinci basamağı, geçmişte brüt asgari ücretin 22 katı iken mevcut durumda 6 katına gerilemiş durumdadır. Uygulanan Gelir Vergisi oranları işçilik giderlerini yükseltmekte, ancak çalışanlarımızın aldığı net ücreti ise önemli oranda düşürmektedir. Gelir Vergisi basamakları yeniden düzenlenerek her yıl yeniden değerleme oranında artırılmalıdır" dedi.