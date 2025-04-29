İş güvenliğinde yükümlülük işverende

Yayınlanma: 29.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2025 - 08:35

Elbir, Avrupa’nın risk analizi ve çalışan sağlığı izlemede yapay zekâdan etkin yararlandığını, etik kullanım için yönergeler geliştirdiğini belirtti. Türkiye’nin ise mevzuat ve uygulamada geride kaldığını vurguladı.

“Yapay zekâ destekli sistemler iş kazalarını önlemek için büyük bir fırsat sunuyor. Türkiye’nin yasal düzenlemeleri güçlendirmesi gerekiyor” dedi.

İş güvenliğinde asıl sorumluluğun işverende olduğunu hatırlatan Elbir, güvenli çalışma ortamı için yalnızca yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını, iş güvenliği kültürünün yönetim desteğiyle oluşturulabileceğini ifade etti.

Çalışan psikolojisine ilişkin standartların ise henüz oluşmadığını belirten Elbir, “Çalışanlar, tehlike hissettiklerinde çalışmaktan kaçınma hakkına sahiptir. Bunun için cezalandırılamazlar” dedi.