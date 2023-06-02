2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılacak mı?

Kirada yüzde 25 artış sınırı uygulamasının süresi uzatılacak. Kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenlemeyle "hapis, adli para ya da para cezası" olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışma yürütülüyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 16:43
Kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılacak mı?
Abone Ol google-news

Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor. Konut kiralarında da durum farksız. İktidarsa bu durumun önünü, kiralara yüzde 25 sınırı getirerek kesmeye çalışmıştı.

Ancak kiralardaki artış devam ediyor.

İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırı uygulaması uzatılacak. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis veya para cezası uygulanacak.

Habere göre ayrıca yeni dönemde büyükşehirlerde yaşayan memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilmesi için de hazırlık yapılıyor.

Yüzde 25 kira artış sınırı, ilanların geri çekilmesine ve yeni kiraya çıkan evlerin de fiyatlarının uçmasına neden olmuştu. Uzmanlar bu çözümün piyasayı olumsuz etkilediğini düşünüyor.

2022 HAZİRAN'DA KABUL EDİLMİŞTİ

TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.

Düzenlemeyle birlikte kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyeceğine karar verilmişti.


Konut kiraları fahiş kira kira kira artışı yüzde 25 sınırı

İlgili Haberler

Tapu sahipleri dikkat! Emlak vergilerinde süre doluyor

Tapu sahipleri dikkat! Emlak vergilerinde süre doluyor
Ev sahipleri, kira artışında ‘yüzde 25 sınırı’ aşmak için 2 yola başvuruyor

Ev sahipleri, kira artışında ‘yüzde 25 sınırı’ aşmak için 2 yola başvuruyor
Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı belli oldu mu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış oranı belli oldu mu? Kira artış oranı nasıl hesaplanır?

En Çok Okunan Haberler