Kirada yüzde 25 artış sınırı uzatılacak mı?
Kirada yüzde 25 artış sınırı uygulamasının süresi uzatılacak. Kira artışları konusunda yapılacak yasal düzenlemeyle "hapis, adli para ya da para cezası" olmak üzere 3 alternatif üzerinde çalışma yürütülüyor.
Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor. Konut kiralarında da durum farksız. İktidarsa bu durumun önünü, kiralara yüzde 25 sınırı getirerek kesmeye çalışmıştı.
Ancak kiralardaki artış devam ediyor.
İktidara yakın Sabah gazetesinin haberine göre kira artışlarına getirilen yüzde 25 sınırı uygulaması uzatılacak. Fahiş kira artışı yapan ev sahiplerine de hapis veya para cezası uygulanacak.
Habere göre ayrıca yeni dönemde büyükşehirlerde yaşayan memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı verilmesi için de hazırlık yapılıyor.
Yüzde 25 kira artış sınırı, ilanların geri çekilmesine ve yeni kiraya çıkan evlerin de fiyatlarının uçmasına neden olmuştu. Uzmanlar bu çözümün piyasayı olumsuz etkilediğini düşünüyor.
2022 HAZİRAN'DA KABUL EDİLMİŞTİ
TBMM Genel Kurulu'nda konut kira artışlarının bir önceki kira yılına ait bedelin yüzde 25'ini geçmemesine ilişkin düzenleme 2022 Haziran ayında kabul edilmişti.
Düzenlemeyle birlikte kira bedeline ilişkin anlaşmaların, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyeceğine karar verilmişti.
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