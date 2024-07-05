İşçinin gündemi ortak mitingler!

TÜRK-İŞ, Hak-İş ve DİSK yöneticilerinin önceki gün Ankara’da bir araya gelmesinin ardından oluşturulan komisyon bugün ilk toplantısını yapacak.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 05.07.2024 - 04:00
İşçinin gündemi ortak mitingler!
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Alınan bilgiye göre Türkİş Başkanı Ergün Atalay, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Hakİş Başkanı Mahmut Arslan’ın katıldığı toplantıda ağırlıklı olarak ücretler, iş kazaları, işten atmalar örgütlenmenin önündeki engeller, vergi adaletsizliği gibi temel sorunlar ele alındı.

Gelecek hafta cuma günü üç başkan ortak basın toplantısı yapacak. Ancak bu birliktelik basın toplantısı ile sınırlı kalmayacak. Sonraki süreçte şehir ve bölgelerde ortak mitingler başta olmak üzere birlikte etkinlik yapılması için görüş birliği sağlandı.

Bunun için her konfederasyon kendi içinde bu konularda önerilerde bulunacak. Ayrıca süreci yürütmek üzere DİSK ve Hak-İş’ten genel sekreterler, Türk-İş’ten de bir genel başkan yardımcısının katılımı ile komisyon oluşturulması kararlaştırıldı. Bugün toplanacak komisyonda yol haritası belirlenecek.


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