İSİG'den kan donduran rapor: Her gün 5 işçi hayatını kaybediyor!

Yayınlanma: 08.04.2025 - 13:37

Güncelleme: 08.04.2025 - 13:37

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) mart ayı raporunu yayınladı. İşçi ölümlerine ilişkin verilere yer verilen raporda, mart ayında 10 işçinin intihar ettiği, "günde 12 saati geçen uzun çalışma süreleri, ağır ve aşırı çalışma, yoğun çalışma, iş baskısı, geçici işlerde çalışma, uzaktan çalışma, iş stresi, düşük ücret, ücretsiz fazla mesai, performans sistemi ve benzeri gibi çalışma koşulları"nın işçilerin intihar etmesine yol açtığı belirtildi.

Raporda, mart ayında en az 145 işçinin hayatını kaybettiği ocak ayında 178, şubat ayında 124 işçi ölümünün tespit edildiği ifade edilerek bu yılın nisan ayına kadar hayatını kaybeden işçilerin sayısının 447 olduğu kaydedildi.

Trafik, servis kazası nedeniyle 36 işçinin, ezilme, göçük nedeniyle 29 işçinin yüksekten düşme nedeniyle 27 işçinin, kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 21 işçinin, intihar nedeniyle 10 işçinin, patlama, yanma nedeniyle 7 işçinin, elektrik çarpması nedeniyle 3 işçinin, şiddet nedeniyle 2 işçinin, zehirlenme, boğulma nedeniyle 1 işçinin, nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 1 işçinin, kesilme, kopma nedeniyle 1 işçinin diğer nedenlerden dolayı 7 işçinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin yaş grupları rapora şu şekilde yansıdı:

"15-17 yaş arası 6 çocuk/genç işçi, 18-29 yaş arası 31 işçi, 30-49 yaş arası 63 işçi, 50-64 yaş arası 31 işçi, 65 yaş ve üstü 12 işçi, Yaşını bilmediğimiz 2 işçi."