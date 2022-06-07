İspanyol şirket 'Repsol' satılıyor iddiası

07 Haziran 2022 Salı, 14:50

Repsol'un, birçok ülkedeki petrol ve doğalgaz arama birimlerinin paylarını satmış ve Ocak ayında Rusya'daki son varlıklarını Gazprom Neft'e devretmişti.

Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre, ABD'li fon Repsol'un petrol, doğalgaz gibi yeraltı kaynaklarını arama ve üretme faaliyetlerini yürüten upstream birimlerinin yüzde 25'ini nakit olarak satın almayı planlıyor. Eğer anlaşma gerçekleşirse, İspanyol şirketin güneş enerjisi santralleri ve rüzgar çiftlikleri gibi temiz enerji üretim kapasitesini artırması için fon sağlanmış olacak.

Kaynaklar muhtemel anlaşmanın bedeline ilişkin bir bilgi vermezlerken, analistler Repsol'un upstream birimlerinin değerinin borçları dahil 14 milyar ila 18 milyar euro (15-19 milyar dolar) arasında olduğunu belirttiler.

TARAFLAR PAZARLIKTA

Kaynaklar, EIG'nin Repsol'e herhangi bir davet olmaksızın satın alma teklifi yapması üzerine taraflar arasında pazarlığın başladığını açıkladı.

Pazarlıkların özel yürütülmesinden ötürü ismini vermek istemeyen kaynaklar, görüşmelerin aylarca sürebileceğini ve anlaşmanın yapılacağına dair bir garanti olmadığını ifade etti.

Repsol ve EIG, Reuters'ın konuya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

AVRUPA'NIN PETROL VE DOĞALGAZ ENDEKSİ YÜKSELDİ

Repsol'un hisseleri yaklaşık yüzde 3 yükselerek Haziran 2008'den beri olan en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa'nın genel petrol ve doğalgaz endeksi ise yüzde 0.4 yükseldi.

Anlaşma sağlanırsa, Repsol düşük karbonlu enerji üretim kapasitesini 2025'e kadar mevcut seviyesinin iki katından fazlası olan 7.5 gigavata çıkarma hedefi için gerekli fonu elde etmiş olacak. Bir gigavat kabaca bir nükleer santralin üretimine tekabül ediyor.