Isparta'da yaşanan elektrik arızasıyla ilgili yeni gelişme
Isparta'da yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik arızalarının giderildiği bildirildi.
Isparta genelinde 2 Mart'ta etkili olan ve 14 saat süren yoğun kar yağışı sonucu tellerin kopması ve direklerin devrilmesi nedeniyle şehir merkezindeki bazı mahalleler ile ilçelerinde elektrik arızası yaşandı.
Ispartalılar, bir ay aranın ardından yeniden elektrik kesintisiyle mağdur olmuştu.
Çevre illerdeki bazı elektrik dağıtım şirketlerinin de desteklediği ekiplerin yoğun çalışması dün akşam tamamlandı.
İl genelindeki tüm arızaların giderildiği bildirildi.
Yaşanan elektrik arızaları nedeniyle kriz masası oluşturulmuştu.
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