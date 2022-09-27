İşsizlik yüzünden istihdamda olmayan ‘geleceğin teminatı’ gençler, kriz yüzünden okula bile gidemiyor

27 Eylül 2022 Salı, 04:00

Ekonomik kriz giderek derinleşirken toplumun birçok kesimi bu durumdan olumsuz etkileniyor. TÜİK’in açıkladığı “İşgücü İstatistikleri, İkinci Çeyrek: Nisan-Haziran 2022” raporunun detayları, “geleceğin teminatı” olarak nitelenen gençlerin ekonomiden toplumsal hayata bir dizi alanda yakıcı sorunlarla boğuştuğunu gösteren verilerle dolu. Bu bağlamda dikkat çekici konulardan biri de “ne eğitimde ne istihdamda” olan gençlerle ilgili.

Yılın ikinci çeyreği verilerine göre, bugün 15-24 yaş grubunda yer alan 12 milyon 38 bin gencin, 2 milyon 736 bini ne eğitimde ne istihdamda yer alıyor. Bu durumdaki gençlerin toplam gençlere oranı ise yüzde 22.7 olarak hesaplandı. Bu oran geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 23.5’ti. Cumhuriyet’e konuşan Genç İşsizler Platformu üyesi Özgür Hacıoğlu, “Artık eğitim de insanların bütçe ayıramadığı ve hayatını idame ettirmek için vazgeçilen bir şey haline geldi” dedi.

"KAYIT DIŞIYA RAZI GELİYORLAR"

“Boşta gezen” gençlerin sayısındaki artışa dikkat dikkat çeken Hacıoğlu, şu şekilde konuştu: “600 bin lise öğrencisi okulu bırakıp çalışma hayatına atılmış. Son üniversite yerleşim verilerine baktığımızda ise 105 bin öğrenci ekonomik etkenlerden dolayı iyi üniversiteleri kazanmış olsalar da eğitim hayatına devam edemiyor. Ne istihdamda ne de okulda olan insanların yaşamını kestirmek çok güç. Bazıları ekonomik kriz nedeniyle kayıt dışı çalışmaya razı gelirken bazıları da iş bulamıyor”

Mimarlık bölümü mezunu Muhammet Çetin ise mezun olduktan sonra 2 binin üzerinde iş başvurusu yaptığını belirterek şunları söyledi: “O kadar başvuru yapmış olmama karşın iş bulamadım. Bu yüzden yüksek lisans yapmaya başladım”