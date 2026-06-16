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İstanbul'da 'beyaz et' denetimi: Fahiş fiyat tespit edilen marketlere 10 milyon lira ceza kesildi

İstanbul'da 'beyaz et' denetimi: Fahiş fiyat tespit edilen marketlere 10 milyon lira ceza kesildi

16.06.2026 09:42:00
Güncellenme:
AA
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İstanbul'da 'beyaz et' denetimi: Fahiş fiyat tespit edilen marketlere 10 milyon lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca beyaz et fiyatlarına yönelik yapılan inceleme kapsamında, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ve İstanbul'da faaliyet gösteren marketlere 10 milyon 114 bin 595 lira ceza uygulandığını bildirdi.
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, iç piyasada adil ve rekabetçi bir ticaret ortamının sürdürülmesi, fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü" belirtildi.

Bu kapsamda geçmiş yıllarda beyaz et sektörüne yönelik Bakanlık müfettişlerince yapılan inceleme ve denetimlerde çok sayıda işletme hakkında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle beyaz ete yönelik tüketici talebinde meydana gelen artışı fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla sektör genelinde yeniden kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlatılmıştır" bilgisi verildi.

10 MİLYON 114 BİN 595 LİRA PARA CEZASI

Açıklamada, Bakanlığın İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekiplerince sahada incelemeler yapıldığı, elde edilen tespitlerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 49. toplantısında değerlendirildiği ifade edildi.

Toplantı sonucunda alınan karara dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte, İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin temin edilmesi amacıyla üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında, olağan dışı fiyat hareketlerini yakından takip etmeye ve gerekli idari tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

İlgili Konular: #Beyaz et #Ticaret Bakanlığı

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