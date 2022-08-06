Esnaf tasarrufa başladı: Masayı ilk terk eden kürdan oldu

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 13:15

Yurttaşlar, ekonomik krizle mücadele etmeye devam ederken zamların ardı arkası kesilmiyor. Çay, şeker, Türk kahvesi, tuz, içki grupları, yumurta ve akaryakıta gelen zamlardan sonra kürdan fiyatlarına da zam geldi.

Genellikle yemekten sonra, gıda kalıntılarını gidermek için kullanılan kürdan (400'lü) geçtiğimiz yıl 3.70 liraya satılırken, aradan geçen bir yılda yüzde 313.51 zamlanarak 15.30 TL'den satılmaya başlandı.

200'lü kürdan fiyatı ise yüzde 194.96 zamlı fiyatla 20.50 TL'den satılıyor. Yüzde 61.69 zamla 32.50 liraya satılan 730'lu kürdanın fiyatı ise geçen yıl 20.10 TL idi.

Bu zamların ardından tasarrufa gitmeye çalışan esnafın çoğu restoranda masalara kürdan koymadığı görüldü.