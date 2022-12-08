İstanbul kişi başı gelirde ikinciliğe düştü

08 Aralık 2022 Perşembe, 11:47

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, 2021'de İstanbul 2 trilyon 202 milyar 156 milyon lirayla en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam hasıladan yüzde 30,4 pay aldı. Bu ili 667 milyar 142 milyon lira ve yüzde 9,2 payla Ankara, 462 milyar 152 milyon lira ve yüzde 6,4 payla İzmir izledi.

GSYH'den en yüksek payı alan ilk 5 il, 2021'de toplam hasılanın yüzde 54,4'ünü oluşturdu.

İl düzeyinde GSYH hesaplarında son 3 sırada 6 milyar 99 milyon lirayla Tunceli, 4 milyar 968 milyon lirayla Ardahan ve 3 milyar 861 milyon lirayla Bayburt yer aldı.

13 İLİN KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİRİ ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Söz konusu dönemde Kocaeli kişi başına GSYH'de İstanbul'u geride bırakarak 153 bin 479 lira ile ilk sırada yer aldı. Bu ili 140 bin 698 lira ile İstanbul ve 132 bin 803 lira ile Tekirdağ izledi.

İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 27 bin 790 lira ile Van, 27 bin 48 lira ile Şanlıurfa ve 26 bin 837 lira ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2021'de 13 il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

KONYA TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIKTA İLK SIRADA

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2021'de cari fiyatlarla GSYH'den en yüksek payı alan İstanbul, tarım sektörü ve diğer hizmet faaliyetleri hariç, tüm faaliyetlerde de ilk sırada yer aldı.

Bilgi ve iletişim faaliyetleri toplamı içinde İstanbul'un aldığı pay yüzde 65,6, finans ve sigorta faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 60,6, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri toplamından aldığı pay yüzde 45,7, hizmetler sektörü toplamından aldığı pay yüzde 41,9, inşaat sektörü toplamından aldığı pay yüzde 32,2 olarak gerçekleşti.

Konya yüzde 6 payla tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe, Ankara da yüzde 42,3 pay ile diğer hizmet faaliyetlerinde ilk sırada yer aldı.

İstanbul, 2021'de hizmetler sektörü toplamından yüzde 41,9 pay alırken, ilin toplam GSYH'si içinde hizmetler sektörünün payı yüzde 33,7 oldu. İstanbul'un toplam GSYH'si içinde sanayi sektörü yüzde 18,8 pay ile ikinci sırada, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 7,2 pay ile üçüncü sırada yer aldı.

YILLIK GSYH 17 İLDE TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksiyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artarken 17 ilde Türkiye ortalamasının üzerinde artış gerçekleşti. Bir önceki yıla göre 2021'de en yüksek artış gösteren ilk üç il sırasıyla yüzde 26,5 ile Antalya, yüzde 20 ile Tekirdağ ve yüzde 19,6 ile Yalova oldu. Bir önceki yıla göre en yüksek azalış gösteren üç il ise sırasıyla yüzde 2,7 ile Sinop, yüzde 4,8 ile Gümüşhane ve yüzde 5,4 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti.

Yıllık GSYH'nin zincirlenmiş hacim endeksiyle bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artışına en fazla katkı veren il yüzde 3,96 ile İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 0,95 ile Ankara ve yüzde 0,85 ile İzmir izledi.

Yıllık GSYH büyümesine 2021'de negatif etki eden illerin başında yüzde 0,007 ile Ordu, yüzde 0,008 ile Rize, yüzde 0,009 ile Çanakkale geldi.