İstanbul'un mayıs ayı enflasyonu açıklandı: Dışarıda yemek yemek lüks oldu

1.06.2026 12:57:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
İTO verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar mayıs ayında aylık yüzde 1,53 artarken, yıllık enflasyon yüzde 36,77'ye yükseldi ve aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,14 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Mayıs ayına ilişkin İstanbul enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,53 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 36,77 olarak kaydedildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

İTO verilerine göre mayıs ayında İstanbul’da fiyat artışları özellikle hizmet sektöründe yoğunlaştı.

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,14 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 3 ile konut, yüzde 2,70 ile eğlence ve kültür harcamaları izledi.

Ev eşyası yüzde 2,07, giyim ve ayakkabı yüzde 1,84, haberleşme yüzde 1,47 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1,25 arttı.

GIDA VE ULAŞTIRMADA SINIRLI ARTIŞ

Eğitim harcamaları yüzde 0,96, ulaştırma yüzde 0,86, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 0,83, sağlık harcamaları ise yüzde 0,53 yükseldi.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda ise fiyatlar yüzde 0,03 oranında geriledi.

TÜRK-İŞ mayıs ayı verileri açıklandı: Açlık sınırı 35 bin, yoksulluk sınırı 114 bin lirayı aştı TÜRK-İŞ’in mayıs ayı araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 35 bin 174 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 114 bin 576 TL’ye yükselirken, yıllık mutfak enflasyonu yüzde 40’ın üzerindeki seyrini korudu.
Bakan Şimşek'ten büyüme verileri sonrası ilk açıklama: 'Ekonomimiz çoklu şoklara rağmen...' Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin çoklu şoklara rağmen kesintisiz büyümesini 23. çeyreğe taşıdığını ve yıllıklandırılmış milli gelirin 1,6 trilyon doları aştığını belirterek, ilk çeyrekteki yüzde 2,5'lik performansı değerlendirdi.
Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi: Zirveye tırmanan o isimler dikkat çekti Küresel piyasalardaki yapay zekâ rallisiyle dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti mayıs ayında 220 milyar dolar artarak 2,9 trilyon dolara ulaşırken, Larry Ellison ve Michael Dell teknoloji hisselerindeki yükselişle ayın en çok kazanan isimleri oldu.