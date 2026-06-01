İstanbul'un mayıs ayı enflasyonu açıklandı: Dışarıda yemek yemek lüks oldu

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Mayıs ayına ilişkin İstanbul enflasyon verilerini açıkladı. Verilere göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini gösteren İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi, mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,53 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 36,77 olarak kaydedildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

İTO verilerine göre mayıs ayında İstanbul’da fiyat artışları özellikle hizmet sektöründe yoğunlaştı.

Aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,14 ile lokanta ve oteller grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 3 ile konut, yüzde 2,70 ile eğlence ve kültür harcamaları izledi.

Ev eşyası yüzde 2,07, giyim ve ayakkabı yüzde 1,84, haberleşme yüzde 1,47 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 1,25 arttı.

GIDA VE ULAŞTIRMADA SINIRLI ARTIŞ

Eğitim harcamaları yüzde 0,96, ulaştırma yüzde 0,86, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 0,83, sağlık harcamaları ise yüzde 0,53 yükseldi.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda ise fiyatlar yüzde 0,03 oranında geriledi.