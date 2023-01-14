İstanbul'da bazı semtlerde simit yüzde 50 zamlı

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 15:38

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 15:38

İstanbul’un bazı semtlerinde simit 7,5 liradan satılmaya başlandı.

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, 100 gramlık simidin halen 5 lira olduğunu belirterek, 7,5 liradan satış yapanlarla ilgili “Bizim bir zam kararımız yok. Maalesef bunlar art niyetli insanlar” dedi.

KASIM’DA 5 TL’YE ÇIKMIŞTI

İstanbul’da 3,5 liraya satılan 100 gramlık simit, Kasım 2022'de zamlanarak 5 lira olmuştu.

Enerjiye yeni bir zam gelmediği halde elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın maliyetleri artırdığından yakınan esnaf yeni yılla birlikte 5 lira olan simidi 7-7,50 liraya satmaya başladı.

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir ise aldıkları herhangi bir zam kararı olmadığını söyledi.

ART NİYETLİ İNSANLAR DEDİ AMA…

Öte yandan Özdemir, Kasım 2022'de yaptığı bir açıklamada, simidin maliyetinin 5 lira olduğunu belirterek, “Simidin, açmanın ve poğaçanın eski kar marjlarına gelmesi için 8 TL’ye satılması lazım” demişti.