İstanbul'da bazı semtlerde simit yüzde 50 zamlı
İstanbul'da 100 gramlık simidin resmi tarife fiyatı 5 TL iken, bazı semtlerde bir simit 7.5 TL'den satılmaya başlandı.
İstanbul’un bazı semtlerinde simit 7,5 liradan satılmaya başlandı.
İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, 100 gramlık simidin halen 5 lira olduğunu belirterek, 7,5 liradan satış yapanlarla ilgili “Bizim bir zam kararımız yok. Maalesef bunlar art niyetli insanlar” dedi.
KASIM’DA 5 TL’YE ÇIKMIŞTI
İstanbul’da 3,5 liraya satılan 100 gramlık simit, Kasım 2022'de zamlanarak 5 lira olmuştu.
Enerjiye yeni bir zam gelmediği halde elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın maliyetleri artırdığından yakınan esnaf yeni yılla birlikte 5 lira olan simidi 7-7,50 liraya satmaya başladı.
İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir ise aldıkları herhangi bir zam kararı olmadığını söyledi.
ART NİYETLİ İNSANLAR DEDİ AMA…
Öte yandan Özdemir, Kasım 2022'de yaptığı bir açıklamada, simidin maliyetinin 5 lira olduğunu belirterek, “Simidin, açmanın ve poğaçanın eski kar marjlarına gelmesi için 8 TL’ye satılması lazım” demişti.
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