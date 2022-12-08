Bakan Bilgin'e utancın hesabı yapıldı: '3 öğün sadece simit yemek 2 bin 250 lira'
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e asgari ücret ile geçinmeye çalışan 5 kişilik bir ailenin simit hesabını anlattı. Kendisine dert yanan ailenin anlattıklarını aktaran Beko, "Bana dediler ki ‘Biz 5 kişilik bir aileyiz. Sabah, öğle ve akşam simit yiyoruz. Simidin tanesi 5 lira. 30 günle bunu hesaplarsak 2 bin 250 lira. Evet Sayın Bakan cevabını bu aileye siz verirsiniz" diye konuştu.
Kasım ayında 4 kişilik bir aile için açlık sınırı 7 bin 786 lira yoksulluk sınırı ise asgari ücretin beş katına çıkarak 25 bin 364 lira oldu. Yurttaşlar yoksullukla boğuşurken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, pazarlık açlık sınırı olan 7 bin 785 liradan başlatıldı.
CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da TBMM Genel Kurulu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e asgari ücret ile geçinmeye çalışan 5 kişilik bir ailenin simit hesabını anlattı.
“5 KİŞİLİK AİLE 3 ÖĞÜN SİMİT YESE 30 GÜNDE 2 BİN 250 LİRA”
Beko, kendisine ulaşan bir ailenin anlattığı utanç tablosunu şu sözlerle aktardı:
“Sabah 5 kişilik bir aile beni aradı. Küçük bir notu var. Bakanı da televizyonda görmüşler ama biz göremiyoruz. Sayın Çalışma Bakanı’nı. Bana dediler ki ‘Biz 5 kişilik bir aileyiz. Sabah, öğle ve akşam simit yiyoruz. Simidin tanesi 5 lira. 3 öğün simit yediğimizde verdiğimiz para 75 lira. 30 günle bunu hesaplarsak 2 bin 250 lira. Bu kuru bir hesap. Bunun içerisinde ne peynir var ne zeytin ne reçel ne de çay var. Bunları da sofraya katacak olursak, genel bir hesapla 5 bin liralık bir masraf yapmamız gerekiyor’. Evet Sayın Bakan asgari ücret 5 bin lira, bu mektubun cevabını bu aileye siz verirsiniz."
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