İstanbul'da evini satıp yurtdışından konut alanlar yüzde 40 arttı!
Türkiye’de yaşanan fiyat artışlarının konut almayı zorlaştırdığına işaret eden Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “Yurt dışından konut almak daha çok tercih edilmeye başladı, bu şekilde yüzde 40 artış var. Küçük çocuğu olanlar ağırlıklı Portekiz’i tercih ediyor. Yunanistan, Karayipler de ilgi görüyor” diye konuştu.
Türk vatandaşlarının yurtdışından konut edinme eğilimi giderek artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan belirlemelere göre, yurttaşların 2020 yılında 35 bin 184 adet olan yurt dışından konut satın alımı, 2021 yılında 45 bin 789 adete yükseldi.
Dünya'nın haberine göre, özellikle son iki yıldır yaşanan fiyat artışlarının Türkiye’de konut almayı zorlaştırdığını belirten Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “İstanbul’da gayrimenkul fiyatları Avrupa şehirleriyle yarışıyor. Bunun sonucu İstanbul’da yeni bir konut almak yerine yurtdışında konut almak daha tercih edilir hale gelmeye başladı” dedi.
Türk vatandaşları ve yabancıların gayrimenkul yatırım eğilimlerini ve konut yatırımıyla vatandaşlık tercihlerini Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan Benreytan ve Veli Armağan Akyüz anlattı.
KONUT YATIRIMIYLA AB’DE SERBEST DOLAŞIM
Yurtdışından konut almada en büyük motivasyonun yatırımın yanı sıra, AB ülkelerinde serbest dolaşım hakkı kazanmak olduğunu ifade eden Narazan, bu noktada Türklerin Golden Visa’ya büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Programın detaylarını Narazan, şöyle anlattı:
“Golden Visa, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Malta’yı kapsıyor. Bu dört ülkede gayrimenkul yatırımı yapan bireyler oturma izni ve vatandaşlık alabiliyor. Sunulan haklardan yatırımcının eşi, 21 yaşına kadar veya okuyan çocukları ile bakmakla yükümlü oldukları ebeveynleri de faydalanabiliyor. Yatırım tutarı Yunanistan’da 250 bin euro, Portekiz’de 280 bin eurodan başlıyor. İspanya’da 500 bin euroyu buluyor."
“KİRA SINIRLAMASINDAN BU YANA YÜZDE 40 ARTIŞ”
Türkiye’de satılık konut fiyatlarının çok arttığına işaret eden Narazan, son dönemde yatırım için aldığı gayrimenkulü satıp, yurtdışından daire alan Türk vatandaşlarında artış olduğuna işaret ederek, “Özellikle kira sınırlamasından bu yana en az yüzde 40 artış söz konusu. Portekiz'de 280 bin euroya daha büyük metrekarede ev alabiliyorsunuz. Küçük çocuğu olan aileler yüzde 80 Portekiz’i tercih ediyor. Yunanistan, Karapiyler de ilgi görüyor” dedi.
“DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE ÖLÇÜLEMEYECEK ŞEKİLDE ARTTI”
Vesta Global Kurucu Ortağı Veli Armağan Akyüz, Türkiye konut fiyatlarındaki artışa işaret ederek, “Dünyanın hiçbir yerinde ölçülemeyecek şekilde arttı” dedi. Son dönemde müşteri profillerinin de değiştiğine işaret eden Akyüz, “Önceden daha rahat yatırım yapabilecek insanlar yurtdışından konut alırken,şimdi şartlarını zorlayanlar da alım yapıyor” dedi.
GOLDEN VİSA’YI ASKIYA ALMA HAZIRLIĞI
Tüm dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen Golden Visa uygulaması, Avrupa’yı derinden sarsan ekonomik krizin etkilerini hafifletebilmek için başlamıştı. Ancak son dönemde ise bazı ülkeler bu uygulamayı gözden geçiriyor. Portekiz’in bu ülkelerin başında geldiğine işaret eden Teuta Narazan, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Portekiz’de şu anda Meclis’te, büyük ihtimalle ya kalkacak ya da zorlaşacak. Öngörülen tarih yaz sonu. O nedenle, Portekiz’deki yatırım fırsatlarından yararlanabilmek ve Golden Visa alabilmek için birkaç hafta gibi kısa bir süre kaldı. Portekiz’deki fırsatları kaçırmamak için potansiyel yatırımcıların acele etmesi gerekiyor.”
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