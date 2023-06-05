İstanbul'da evini satıp yurtdışından konut alanlar yüzde 40 arttı!

Yayınlanma: 05.06.2023 - 09:41

Güncelleme: 05.06.2023 - 09:41

Türk vatandaşlarının yurtdışından konut edinme eğilimi gide­rek artıyor. Türkiye İstatis­tik Kurumu (TÜİK) verile­rinden yapılan belirlemele­re göre, yurttaşların 2020 yılında 35 bin 184 adet olan yurt dışından konut satın alımı, 2021 yılında 45 bin 789 adete yükseldi.

Dünya'nın haberine göre, özellikle son iki yıldır yaşanan fiyat artışla­rının Türkiye’de konut almayı zorlaştırdığını belirten Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, “İstanbul’da gayri­menkul fiyatları Avrupa şe­hirleriyle yarışıyor. Bunun so­nucu İstanbul’da yeni bir ko­nut almak yerine yurtdışında konut almak daha tercih edi­lir hale gelmeye başladı” dedi.

Türk vatandaşları ve yaban­cıların gayrimenkul yatırım eğilimlerini ve konut yatırı­mıyla vatandaşlık tercihleri­ni Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan Benreytan ve Veli Armağan Akyüz anlattı.

KONUT YATIRIMIYLA AB’DE SERBEST DOLAŞIM

Yurtdışından konut alma­da en büyük motivasyonun yatırımın yanı sıra, AB ülke­lerinde serbest dolaşım hak­kı kazanmak olduğunu ifa­de eden Narazan, bu noktada Türklerin Golden Visa’ya büyük ilgi gösterdiği­ni söyledi. Programın detay­larını Narazan, şöyle anlattı:

“Golden Visa, İspanya, Por­tekiz, Yunanistan ve Malta’yı kapsıyor. Bu dört ülkede gay­rimenkul yatırımı yapan bi­reyler oturma izni ve vatan­daşlık alabiliyor. Sunulan haklardan yatırımcının eşi, 21 yaşına kadar veya okuyan çocukları ile bakmakla yü­kümlü oldukları ebeveynle­ri de faydalanabiliyor. Yatı­rım tutarı Yunanistan’da 250 bin euro, Portekiz’de 280 bin eurodan başlıyor. İspanya’da 500 bin euroyu buluyor."

“KİRA SINIRLAMASINDAN BU YANA YÜZDE 40 ARTIŞ”

Türkiye’de satılık konut fi­yatlarının çok arttığına işaret eden Narazan, son dönemde yatırım için aldığı gayrimen­kulü satıp, yurtdışından dai­re alan Türk vatandaşlarında artış olduğuna işaret ederek, “Özellikle kira sınırlamasın­dan bu yana en az yüzde 40 artış söz konusu. Portekiz'de 280 bin euroya daha büyük metrekarede ev alabiliyorsu­nuz. Küçük çocuğu olan aile­ler yüzde 80 Portekiz’i tercih ediyor. Yunanistan, Karapiy­ler de ilgi görüyor” dedi.

“DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE ÖLÇÜLEMEYECEK ŞEKİLDE ARTTI”

Vesta Global Kurucu Orta­ğı Veli Armağan Akyüz, Tür­kiye konut fiyatlarındaki ar­tışa işaret ederek, “Dünyanın hiçbir yerinde ölçülemeye­cek şekilde arttı” dedi. Son dönemde müşteri profilleri­nin de değiştiğine işaret eden Akyüz, “Önceden daha rahat yatırım yapabilecek insanlar yurtdışından konut alırken,­şimdi şartlarını zorlayanlar da alım yapıyor” dedi.

GOLDEN VİSA’YI ASKIYA ALMA HAZIRLIĞI

Tüm dünyada ve Türkiye’de en çok tercih edilen Golden Visa uygulaması, Avrupa’yı derinden sarsan ekonomik krizin etkilerini hafifletebilmek için başlamıştı. Ancak son dönemde ise bazı ülkeler bu uygulamayı gözden geçiriyor. Portekiz’in bu ülkelerin başında geldiğine işaret eden Teuta Narazan, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Portekiz’de şu anda Meclis’te, büyük ihtimalle ya kalkacak ya da zorlaşacak. Öngörülen tarih yaz sonu. O nedenle, Portekiz’deki yatırım fırsatlarından yararlanabilmek ve Golden Visa alabilmek için birkaç hafta gibi kısa bir süre kaldı. Portekiz’deki fırsatları kaçırmamak için potansiyel yatırımcıların acele etmesi gerekiyor.”