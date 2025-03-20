İstanbul'da kira fiyatları uçuyor: 5 yılda yüzde 600 artış!
İstanbul'da kira fiyatları son beş yılda büyük bir artış gösterdi. Popüler ilçelerdeki kiralar rekor seviyelere çıkarken yurttaşlar yüksek fiyatlardan endişe ediyor.
İstanbul'da kira fiyatları son yıllarda hızla artmaya devam ediyor. 2020’den bu yana merkezi ilçelerdeki kiralar yüzde 600’e varan oranlarla yükseldi. Sarıyer, Beşiktaş ve Kadıköy gibi bölgelerdeki ortalama kiralar 60 bin TL'yi aştı. Bu durum, özellikle büyükşehirde yaşayan yurttaşları zor durumda bırakıyor. Peki, bu artışların durumu ne olacak?
BAZI İLÇELERDE KİRALAR REKOR SEVİYELERE ULAŞTI
Gayrimenkul analiz platformu Endeksa'nın Şubat ayı verilerine göre, bazı ilçelerde kiralar 65 bin TL’yi geçerken, özellikle Sarıyer, Beşiktaş ve Kadıköy gibi popüler bölgelerde fiyatlar astronomik seviyelere ulaştı. Örneğin, Sarıyer'deki ortalama kira bedeli 64 bin 266 TL'ye, Beşiktaş'taki ortalama 59 bin 283 TL'ye, Kadıköy'deki kiralar ise 52 bin 745 TL'ye kadar çıktı.
BEŞ YILDA YÜZDE 600 ARTIŞ!
Son beş yılda özellikle merkezi semtlerde kiralar, dikkat çeken oranda arttı. 2020 yılında Beşiktaş'ta ortalama kira fiyatları 8-10 bin TL arasında iken, günümüzde 60 bin TL'yi geçti. Bu artış oranı, beş yılda yüzde 600’ü buldu. Kadıköy'deki kira fiyatları da benzer şekilde 6-8 bin TL'den 52 bin TL'ye çıktı, yani yüzde 600'ün üzerinde bir artış yaşandı.
Öte yandan, Esenyurt, Arnavutköy ve Esenler gibi ilçelerde kiralar 16 bin TL ile 18 bin TL arasında değişiyor. Bu ilçelerdeki artış, merkezi semtlere kıyasla daha düşük kalırken yine de 5 yıl içerisinde kayda değer bir yükseliş söz konusu.
2020'DE İSTANBUL'UN BAZI İLÇELERİNDE KİRA FİYATLARI
Beyoğlu
Ortalama Kira: 4 bin 500 TL
Üsküdar
Ortalama Kira: 4 bin TL
Fatih
Ortalama Kira: 3 bin 500 TL
Bakırköy
Ortalama Kira: 4 bin 800 TL
Esenyurt
Ortalama Kira: 2 bin TL
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