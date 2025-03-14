İstanbul'da kira fiyatları zirveye çıktı: En uygun ve pahalı ilçeler hangileri?

Yayınlanma: 14.03.2025 - 11:39

Güncelleme: 14.03.2025 - 11:39

İstanbul'da kira fiyatları, özellikle yüksek talep gören bölgelerde hızla artmaya devam ediyor. Endeksa'nın verilerine göre, 2025 Şubat ayında kiralar arasında ciddi farklar mevcut. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda büyük bir farklılık yaşanırken, bazı ilçelerde kira bedelleri neredeyse ev satın alabilecek seviyelere ulaşmış durumda.

Sarıyer, Beşiktaş ve Kadıköy gibi bölgelerde kiralar yüksek talep nedeniyle arttı. Örneğin, Sarıyer'deki ortalama kira bedeli 64 bin 266 TL’yi buldu.

İstanbul'da kira fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla şöyle:

Sarıyer: 64 bin 266 TL

64 bin 266 TL Beşiktaş: 59 bin 283 TL

59 bin 283 TL Kadıköy: 52 bin 745 TL

52 bin 745 TL Bakırköy: 43 bin 562 TL

43 bin 562 TL Adalar: 36 bin 364 TL

36 bin 364 TL Avcılar: 36 bin 364 TL

36 bin 364 TL Beykoz: 34 bin 787 TL

34 bin 787 TL Şile: 33 bin 94 TL

33 bin 94 TL Üsküdar: 32 bin 35 TL

32 bin 35 TL Şişli: 30 bin 804 TL

Öte yandan, İstanbul’un bazı ilçelerinde daha uygun kira fiyatları da bulunuyor. Esenyurt, Arnavutköy ve Esenler gibi bölgelerde kira fiyatları 16 bin TL ile 18 bin TL arasında değişiyor, ancak bu ilçelerde de kiraların artması bekleniyor.

İstanbul'da kira fiyatlarının daha uygun olduğu ilçeler ise şunlar:

Esenyurt: 16 bin 714 TL

16 bin 714 TL Arnavutköy: 16 bin 948 TL

16 bin 948 TL Esenler: 17 bin 400 TL

17 bin 400 TL Sultangazi: 18 bin 185 TL

18 bin 185 TL Bağcılar: 19 bin 188 TL

19 bin 188 TL Bayrampaşa: 20 bin 931 TL

Gayrimenkul uzmanları, yaz aylarıyla birlikte talebin artacağını ve fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyor. Ekonomik belirsizlikler, inşaat maliyetlerinin yükselmesi ve konut talebinin fazla olması, İstanbul’daki kira artışlarının başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda kiraların sürekli artması, dar gelirli yurttaşlar için konut kiralamayı zorlaştırıyor.