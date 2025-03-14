İstanbul'da kira fiyatları zirveye çıktı: En uygun ve pahalı ilçeler hangileri?
İstanbul’da kira fiyatları hızla artıyor, bazı ilçelerde 65 bin TL’ye kadar çıkmış durumda. Hem Avrupa hem de Anadolu Yakasında fiyat farkları dikkat çekiyor. Peki, İstanbul’un en pahalı ve en uygun ilçeleri hangileri? İşte ayrıntılar...
İstanbul'da kira fiyatları, özellikle yüksek talep gören bölgelerde hızla artmaya devam ediyor. Endeksa'nın verilerine göre, 2025 Şubat ayında kiralar arasında ciddi farklar mevcut. Avrupa ve Anadolu Yakası’nda büyük bir farklılık yaşanırken, bazı ilçelerde kira bedelleri neredeyse ev satın alabilecek seviyelere ulaşmış durumda.
Sarıyer, Beşiktaş ve Kadıköy gibi bölgelerde kiralar yüksek talep nedeniyle arttı. Örneğin, Sarıyer'deki ortalama kira bedeli 64 bin 266 TL’yi buldu.
İstanbul'da kira fiyatlarının en yüksek olduğu ilçeler sırasıyla şöyle:
- Sarıyer: 64 bin 266 TL
- Beşiktaş: 59 bin 283 TL
- Kadıköy: 52 bin 745 TL
- Bakırköy: 43 bin 562 TL
- Adalar: 36 bin 364 TL
- Avcılar: 36 bin 364 TL
- Beykoz: 34 bin 787 TL
- Şile: 33 bin 94 TL
- Üsküdar: 32 bin 35 TL
- Şişli: 30 bin 804 TL
Öte yandan, İstanbul’un bazı ilçelerinde daha uygun kira fiyatları da bulunuyor. Esenyurt, Arnavutköy ve Esenler gibi bölgelerde kira fiyatları 16 bin TL ile 18 bin TL arasında değişiyor, ancak bu ilçelerde de kiraların artması bekleniyor.
İstanbul'da kira fiyatlarının daha uygun olduğu ilçeler ise şunlar:
- Esenyurt: 16 bin 714 TL
- Arnavutköy: 16 bin 948 TL
- Esenler: 17 bin 400 TL
- Sultangazi: 18 bin 185 TL
- Bağcılar: 19 bin 188 TL
- Bayrampaşa: 20 bin 931 TL
Gayrimenkul uzmanları, yaz aylarıyla birlikte talebin artacağını ve fiyatların daha da yükseleceğini öngörüyor. Ekonomik belirsizlikler, inşaat maliyetlerinin yükselmesi ve konut talebinin fazla olması, İstanbul’daki kira artışlarının başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Hem Avrupa hem de Anadolu Yakası'nda kiraların sürekli artması, dar gelirli yurttaşlar için konut kiralamayı zorlaştırıyor.
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