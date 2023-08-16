İstanbul'da konutların metrekare fiyatı uçtu

Yayınlanma: 16.08.2023 - 15:21

Güncelleme: 16.08.2023 - 15:41

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), 2023 haziran ayına dair Konut Fiyat Endeksi rakamlarını açıkladı.

Buna göre, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,8 oranında artan konut fiyat endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 95,9, reel olarak ise yüzde 38 oranında arttı.

Konutların ortalama metrekare fiyatları baz alındığında ise İstanbul dudak uçuklattı.

Türkiye'de konutların ortalama metrekare fiyatı 24 bin 598,6 TL oldu. İstanbul'da ise konutların ortalama metrekare fiyatı 37 bin 220,2 TL'ye dayandı.

DOLAR BAZINDA GERİLEDİ

Metrekare fiyatları dolar bazında değerlendirildiğinde ise düşüş gerçekleşti.

Türkiye genelinde konutların metrekare başına ortalama fiyatı dolar bazında 1064.6 seviyesini gördü.

İstanbul'da ise konutların metrekare başına ortalama fiyatı 1610.8 dolar oldu.