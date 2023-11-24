İstanbul'da simide gayriresmi zam!

Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.11.2023 - 03:00

İstanbul’da birçok fırın, simidi yüzde 20 zamla 12 liradan satmaya başladı.

Aslında ekmek gibi izne tabi olan simitte resmi artışı beklemeden fiyat artırmak zorunda kaldıklarını belirten esnaf, “Maliyetlere dayanamıyoruz, cezayı göze aldık” dedi.

Esnaf odaları zam talebi için ocak ayını işaret ederken yurttaş ise “En son ne zaman kahvaltıya simit aldığımı hatırlamıyorum bile” dedi.