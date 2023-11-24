İstanbul'da simide gayriresmi zam!

İktidar hemen her gün “Enflasyonun belini kırdık” derken yurttaşın sofrası pahalanmaya devam ediyor. İstanbul’da henüz ağustos ayında yüzde 33 zamlanarak 7.5 liradan 10 liraya çıkan simit, aradan geçen 3 ayda gayriresmi bir zam daha gördü.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 24.11.2023 - 03:00
İstanbul'da simide gayriresmi zam!
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İstanbul’da birçok fırın, simidi yüzde 20 zamla 12 liradan satmaya başladı.

Aslında ekmek gibi izne tabi olan simitte resmi artışı beklemeden fiyat artırmak zorunda kaldıklarını belirten esnaf, “Maliyetlere dayanamıyoruz, cezayı göze aldık” dedi.

Esnaf odaları zam talebi için ocak ayını işaret ederken yurttaş ise “En son ne zaman kahvaltıya simit aldığımı hatırlamıyorum bile” dedi. 


İstanbul Simit

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