İstanbul'da yaşamanın bedeli 4 asgari ücret!

İstanbul Planlama Ajansı’nın son verileri, şehirde yaşamın giderek ağırlaştığını ortaya koydu. Artan harcamalar özellikle temel ihtiyaçlarda kendini hissettiriyor. Gündelik yaşamın maliyeti, İstanbullular için her zamankinden daha büyük bir yük haline geliyor.

İstanbul'da yaşamanın bedeli 4 asgari ücret!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 07.04.2025 - 15:29

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) verilerine göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın mart ayına kıyasla yüzde 51,95 oranında yükseldi. Mart ayı itibarıyla, dört kişilik bir ailenin İstanbul’daki ortalama yaşam gideri 87 bin 485 lira olarak belirlendi.

YAŞAM MALİYETİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Yaşam maliyeti bir önceki aya kıyasla yüzde 2,38 oranında artış gösterdi.

Geçen yılın aynı dönemine göre yaşam maliyetinde yıllık artış oranı yüzde 51,95 olarak kaydedildi.

YAŞAM GİDERİ 2 BİN LİRANIN ÜZERİNDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Mart ayında hesaplanan ortalama yaşam gideri, bir önceki aya göre 2 bin 32 lira artış gösterdi.

Bebek bezi fiyatları yıllık bazda yüzde 55,88 oranında arttı.

Geçen yılın mart ayına göre temel ihtiyaç maddeleri arasında en dikkat çeken fiyat artışı, yüzde 55,88 ile bebek bezi ürünlerinde yaşandı.


Etiketler: #İstanbul Planlama Ajansı #yaşam maliyeti #mart

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