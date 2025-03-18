İTO Başkanı Avdagiç'ten ucuz işgücü önerisi: 'Pakistan ve Bangladeş’e vize kolaylığı sağlamalıyız'

Yayınlanma: 18.03.2025 - 11:31

Güncelleme: 18.03.2025 - 11:31

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, katıldığı bir sahur programında, Türkiye'nin istihdam krizini göçmen işçiler ile çözme önerisini gündeme getirdi. Avdagiç, ucuz işgücü temin etmek amacıyla Afrika, Pakistan ve Bangladeş gibi ülkelerden işçi getirilmesi gerektiğini savundu. Avdagiç, “Bize yaşatılan Schengen sıkıntısını başkalarına yaşatıyoruz. Afrika ülkeleri ile Pakistan ve Bangladeş’e vize kolaylığı sağlamalıyız” diyerek, bu ülkelerden işçi alımına yönelik bir politika geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Vize kolaylığının yabancı işçi istihdamına yönelik kısa ve orta vadede uygulanması gereken politikaların bir parçası olduğunu ifade eden Avdagiç, “Yabancı işçi istihdamına yönelik kısa ve orta vade için politikalar şart” dedi. Türkiye'deki işgücü piyasasında yaşanan sıkıntıların ucuz işgücü ile aşılmak istendiği bir ortamda, bu açıklamalar büyük tepki topladı. Avdagiç, vize kolaylığı sağlanarak ucuz işgücü temin edilmesinin sanayiciler için bir çözüm olacağını savundu.

Türkiye’deki sığınmacı sayısının giderek arttığı bir dönemde, özellikle ucuz işgücü sağlayacak göçmen işçilerin istihdam edilmesi talebi, sosyal medya ve kamuoyunda geniş yankı buldu. Ancak, bu konuda yeni bir açıklama yapmayan Avdagiç’in sözleri, sosyal adalet ve işçi hakları açısından çeşitli eleştirilere yol açtı.

TÜRKİYE'DEKİ MÜLTECİ SAYISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 Kasım’da yaptığı açıklamada, adres tahkikatları sonrasında Türkiye’deki Suriyeli sayısının 2 milyon 935 bin 742’ye gerilediğini iddia etti. Göç İdaresi'nin en son güncellenen verilerine göre ise bu sayı 2 milyon 936 bin 252 olarak kaydedildi.

Bu verilere göre, Türkiye'deki Suriyelilerin sayısı, 2011'den sonraki on yıl içinde sürekli artış göstermiş ve 2021 yılında 3 milyon 737 bin 639’a ulaşmıştı.

Suriyelilerin statüleri ise şu şekilde dağılıyor:

Geçici koruma statüsünde: 2 milyon 888 bin 876

2 milyon 888 bin 876 Oturma iznine sahip: 73 bin 177

73 bin 177 Türk vatandaşı: 238 bin 768

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre ise, Türkiye'deki yabancı nüfus 4,5 milyonun üzerinde ve bunların 3,4 milyonu uluslararası koruma talep ediyor.

YÜZDE 21 ZAM İSTEMİŞTİ

Avdagiç 2024 Aralık ayında asgari ücrete 'hedeflenen enflasyon' üzerinden bir zam yapılması gerektiğini ifade etmişti. İktidarın 2025 yılı sonu için enflasyon hedefi yüzde 21. Yani İTO, yüzde 20'ler seviyesinde bir artışı doğru bulduğunu açıklamıştı.