İşte ‘uçan’ ekonomi: 230 kişilik kadroya 73 bin başvuru
Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye İş Kurumu üzerinden Şanlıurfa ve Adıyaman’da temizlik ve güvenlik görevlisi adına açılan kadro ilanına yaklaşık 13 bini üniversite mezunu olmak üzere 82 binden fazla yurttaşın başvuru yaptı
İktidar ekonomide pembe tablolar çizerken gerçekler hiç de öyle değil. Adıyaman ile Şanlıurfa’da temizlik ve güvenlik görevlisi kadroları için rekor düzeyde başvuru yapıldı.
CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye İş Kurumu üzerinden açtığı ilana yapılan başvuruları incelediğini bildirdi. Tutdere, Şanlıurfa ve Adıyaman’da temizlik ve güvenlik görevlisi kadrolarına yaklaşık 13 bini üniversite mezunu olmak üzere 82 binden fazla yurttaşın başvuru yaptığına dikkat çekti. Buna göre, Adıyaman’da 41 temizlik görevlisi kadrosu açıldı. 18 bin 552 kişi başvurdu. Üniversite mezunu başvurucu sayısı 3 bin 949. Yine Adıyaman’da 26 güvenlik görevlisi kadrosu açıldı. 2 bin 462 kişi başvurdu. Üniversite mezunu başvurucu sayısı 949. Şanlıurfa’da 189 temizlik görevlisi kadrosu açıldı. Toplam 54 bin 301 kişi başvurdu. Üniversite mezunu başvurucu sayısı 6 bin 351. Yine Şanlıurfa’da 120 güvenlik görevlisi kadrosu açıldı. Başvuran toplam kişi sayısı 5 bin 910. Üniversite mezunu başvurucu sayısı 1503. Tutdere, “Bilimsel konularda yarışması gereken üniversite mezunları temizlik ve güvenlik görevlisi olabilmek için yarışıyor. Bu ayıp AKP’nin ayıbıdır” dedi.
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