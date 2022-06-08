İsveç merkezli şirket yerli yatırımla teknoloji deneyim merkezi açtı

Dünyaca bilinen bilgi teknolojisi şirketi Hexagon'un yerli yatırımla Bursa ve Ankara’dan sonra 3’üncü akıllı fabrika temalı teknoloji deneyim merkezini İstanbul’da açtı.

İHA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 00:00
İsveç merkezli şirket yerli yatırımla teknoloji deneyim merkezi açtı
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Küresel şirketler Türkiye'de yerli ortaklarla iş birlikleri kurarak sanayi sektörüne destek veriyor.

İsveç merkezli bilgi teknolojisi şirketi Hexagon, tasarımdan, simülasyona, bilgisayar destekli işlemeden, ölçüme ve süreç denetiminden, varlık yönetimine kadar her tür yazılım ve donanım ürünlerini satın alma öncesi test etmelerini sağlayacakları merkez açtı. Teknoloji deneyim merkezi Ankara ve Bursa’dan sonra 3’üncü teknoloji deneyim merkezi İstanbul’da. Açılış törenine Hexagon Genel Müdürü Levent Yeşilbağ ve CEE Vice president Marco Pelissero katıldı. 

“HER TÜRLÜ ÜRÜNÜ TEST ETMELERİNİ SAĞLIYORUZ” 

Hexagon Genel Müdürü Levent Yeşilbağ, “Burada yapmaya çalıştığımız şey Türk sanayisine bu işin tasarımından ve simülasyonundan başlayıp kalitesine ve üretimine kadar bir fabrikada olması gereken her türlü ürünü burada görüp deneyip test etmelerini daha sonrada kendi işlerine uyarlamalarını sağlamak için girişimde bulunduk. Hem yazılım hem donanım olarak ekipmanlar bulunuyor. Bunları ayıracak olursak kalite ekipmanları süreç kontrol için gerekli yazılımlar, üretimle ilgili yazılımlar ve simülasyon sistemleri gibi üretimin tüm safhalarında kullanılabilecek her türlü yazılım ve donanım bulunuyor” dedi. 



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