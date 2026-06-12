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İsviçreli bankadan altın yatırımcısına kötü haber: Fiyatlar kısa vadede düşecek

İsviçreli bankadan altın yatırımcısına kötü haber: Fiyatlar kısa vadede düşecek

12.06.2026 15:06:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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İsviçreli bankadan altın yatırımcısına kötü haber: Fiyatlar kısa vadede düşecek

ABD'den gelen güçlü veriler ve Fed'in faiz indirimlerini erteleyeceği beklentileri üzerine altın tahminlerini ons başına 300 ila 900 dolar aşağı çeken UBS, kısa vadede 3 bin 850 - 4 bin dolar aralığına gerileme öngörürken, merkez bankalarının fiziki alımları nedeniyle 12 aylık görünümde olumlu beklentisini korudu
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UBS, güçlü gelen ABD verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerini öteleyeceği beklentilerini gerekçe göstererek altın fiyatı tahminlerini ons başına 300 ila 900 dolar arasında aşağı yönlü revize etti.

Banka, yükselen tahvil getirileri ve güçlenen doların kısa vadede altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini değerlendirdi.

ONS ALTIN İÇİN 3.850-4.000 DOLAR ARALIĞI

UBS'nin değerlendirmesine göre, altının ons fiyatı kısa vadede 3.850 ila 4.000 dolar aralığına kadar gerileyebilir.

Bankaya göre, yüksek faiz ortamı ve doların güçlü seyri, faiz getirisi olmayan altının yatırımcılar açısından cazibesini azaltan temel unsurlar arasında yer alıyor.

12 AYLIK GÖRÜNÜMDE POZİTİF BEKLENTİ SÜRÜYOR

Kısa vadeli tahminlerini aşağı çekmesine rağmen UBS, altına ilişkin 12 aylık görünümde olumlu görüşünü koruduğunu açıkladı.

Banka, ilerleyen dönemde beklenen faiz indirimleri, doların zayıflaması ve merkez bankalarının sürdürdüğü altın alımlarının fiyatları destekleyebileceğini belirtti.

UBS, bu faktörlerin orta ve uzun vadede altın piyasası için destekleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.

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