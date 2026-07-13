İsyan ettiren SMS'ler için emsal karar: Şirkete 1 milyon lira para cezası verildi

İzinsiz SMS attığı gerekçesiyle şikayet edilen tasarruf finansman şirketinin eylemini hukuka aykırı bulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu, firmaya 1 milyon lira ceza uyguladı.

Kayseri'de bir avukatın, kendisine izinsiz SMS attığı gerekçesiyle şikayet ettiği tasarruf finansman şirketi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından 1 milyon lira idari para cezasına çarptırıldı.

Bir tasarruf finansman şirketi tarafından işletilen program dahilinde, geçen yıl avukat Ahmet Şahin'in açık rızası ve bilgisi olmadan iletişim numarasına pazarlama amaçlı SMS atıldı.

Bir süre sonra firma tarafından sesli aramalar yapılması üzerine mağduriyet yaşayan Şahin, elindeki bilgi ve belgelerle açık rızasının alınmadığı ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği gerekçesiyle KVKK'ya şikayette bulundu.

KURUMUN SAVUNMASI

Kurumun yaptığı bildirimin ardından finansman şirketi, Şahin'in telefon numarasının başka bir müşteri tarafından sisteme eklendiğini belirtip, tüm verilerinin şikayet üzerine sistemden kalıcı olarak silindiğini ve SMS panellerinden engellendiğini savundu.

ONAY OLMADAN SMS KANUNA AYKIRI

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açık rızanın veri işleme faaliyetinden önce tereddüde yer bırakmayacak şekilde alınması gerektiğini değerlendiren KVKK kurulu, kararında şirkete Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İleti Yönetim Sistemi'ne de atıfta bulunarak veri sahibinin onayı olmadan ticari elektronik ileti gönderilmesinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Şahin'in haberi ve açık rızası olmadan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla cep telefonu numarasının temin edilmesini hukuka aykırı bulan kurul, finansman şirketine 1 milyon lira idari ceza uyguladı.