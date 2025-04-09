İthalat yeterli olmadı: Et fiyatlarındaki artış durdurulamıyor!
Ramazan ayında et fiyatlarındaki artışı engellemek amacıyla çeşitli önlemler alındı, ancak fiyatlar yine de yükseldi. Kuzu ve dana etlerinin yanı sıra tavuk etinde de ciddi fiyat artışları gözlendi. Hayvan ithalatı artarken, yerli üretimdeki sorunlar ise devam ediyor.
Ramazan ayı süresince et fiyatlarındaki artışı önlemek için ithalat, fiyat sabitleme ve çeşitli kampanyalar düzenlenmişti. Kasaplarda ise fiyat etiketleri sürekli olarak güncellendi.
KUZU VE DANA ETİNE BÜYÜK ZAM
Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin raporuna göre, bazı marketlerin fiyatları sabitlemesine rağmen, ramazan ayında kuzu etinin kilogram fiyatı yüzde 8.5 artarak 855 liraya yükseldi. Dana etinin kilogram fiyatı ise yüzde 7.4 zamla 692 liraya çıktı. 2024 Mart ayında dana etinin kilogramı 517 lira, kuzu eti ise 638 liraydı. Bu durumda, geçen bir yıl içinde dana etine yüzde 33.8, kuzu etine ise yüzde 34 zam geldi.
HAYVAN İTHALATINDA BÜYÜK ARTIŞ
Et fiyatlarının kontrol altına alınabilmesi için hayvan ithalatı teşvik edildi ve bu alanda rekor artışlar yaşandı. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, Türkiye'de ithal damızlık et miktarı 2010'da 140 bin 5 iken, 2023'te bu sayı 1 milyon 82 bin 523'e ulaştı. 2024 yılı Ocak ayında ithal edilen büyükbaş hayvan sayısı 64 bin 217 olarak kaydedilirken, bir yılda yüzde 112 artışla 136 bin 50'ye çıktı.
BESİLİK HAYVAN SAYISI DÜŞÜK
Hayvancılıkta yüksek girdi maliyetlerinin üretimi olumsuz etkilediğini belirten Gazi Kutlu Nefes, "Mera alanlarımız yeterli değil ve besilik hayvan sayımız düşük. Ülkemizde her yıl 500 bin yavru buzağı ölüyor. Buzağıları yaşatabilecek politikalar geliştirebilirsek, bu kadar ithalata gerek kalmaz" ifadelerini kullandı. Kutlu, 2000-2002 yılları arasında tarıma 40.3 milyon dolar destek sağlanırken, 2023-2024 yıllarında bu desteğin 10.8 milyon dolara düştüğünü vurguladı.
TAVUK ETİNDE DE FİYAT ARTIŞI
Kırmızı etin fiyatları yükseldiği için yurttaşlar beyaz ete yöneldi, ancak tavuk etinde de fiyat artışları durmadı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin verilerine göre, Şubat ayında 100 liradan satılan beyaz etin kilogramı, Mart ayında yüzde 5.3 artışla 106 liraya çıktı. Mart 2024'te tavuk etinin kilogram fiyatı ise yüzde 20 artış gösterdi.
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